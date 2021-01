Napelemekkel spórolnak, árammal hűtik-fűtik a művelődési házat Nagyéren

Jó évként értékelte a 2020-as esztendőt Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A művelődési házban még jelenleg is munka zajlik, az óvoda felújítása pedig a hónap végén kezdődik.

– Számos futó és darabban lévő pályázatunk is volt 2020-ban, illetve olyanok is, amelyek még az előző évben megvalósultak, csak az elszámolásuk húzódott át 2020-ra – mondta elöljáróban Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

Energiatakarékos megoldások

– A Magyar Falu program segítségével az elmúlt esztendőben kezdtük az intézményeink energiatakarékosabbá tételét. A művelődési házunk már így működik. Napenergiával hű­­tünk és fűtünk. A 33 millió forintos fejlesztés nem csak ezt tartalmazza. Az épület 130-140 fő befogadására is alkalmas nagytermét már korábban felújítottuk, mégsem volt igazán kedvelt része a művelődési há­­zunknak. Ennek az volt az oka, hogy ablakok híján fénytelen és levegőtlen is volt. A mostani beruházás megváltoztatja ezt a helyzetet. A nagyterem ablakokat kap.

Nagyér pályázatot nyert a Biztos Kezdet Gyerekház és a Fészekklub programra, amit a helyi művelődési ház keretein belül valósítanak meg.

Fejlesztések az óvodában

Több olyan Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programunk (EFOP) is van, amelyek­ben konzorciumi partnerként vesznek részt. – Nemrég értesültünk róla, hogy az óvoda energetikai felújítására is nyertünk pályázatot, annak megvalósításához is hozzákezdtünk. Most szerezzük be a szükséges anyagokat. A konkrét munka reményeink szerint január végén kezdődik. Az óvodához tartozó szolgálati lakást összenyitjuk az intézménnyel. A bővítéssel olyan feladatoknak is teret nyitunk, amelyek eddig, hely híján, nem voltak. Lesz betegszoba, vezetői iroda, mozgáskorlátozotti feljáró és mosdó is. A beruházás segítségével az egész épület akadálymentessé válik. A gyermekmosdókat is felújítjuk, készül tusoló, és a dolgozóknak is alakítunk ki szociális helyiségeket – sorolta Lőrincz Tibor.

A járdafelújítás folytatódik

További energetikai fejlesztéseket is terveznek a közintézményeikben, hogy minél kevesebbe kerüljön a fenntartásuk. A járdafelújítás folytatását is tervezik.