Nehéz, de logikus döntést kellett hozni

Döntött a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége: a testület befejezettnek nyilvánítja az összes bajnokságot, az NB I A csoportban nincs bajnok és kieső sem. A Naturtex-SZTE-Szedeák is ezt a megoldást támogatta, Szrecsko Szekulovics viszont örült volna, ha a pályán érik el céljukat.

Véget ért az idény a magyar kosárlabdában: az MKOSZ keddi döntésének értelmében minden bajnokságot befejezettnek tekintenek.

A férfi élvonalban nem hirdetnek bajnokot és kieső sincs, mindez tehát azt jelenti, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák is bent maradt az NB I A csoportban.

– Ez volt a leglojálisabb do­­log, amit a szövetség tehetett. Kérdés, hogy az alsóbb osztá­lyokat ez a döntés hogyan érinti, hiszen vannak olyan csapatok, amelyek azért dolgoztak egész évben, hogy feljussanak, de erre is talál valamilyen megoldást a szövetség – mondta a döntést követően Bonifert Domonkos, a Szedeák ügyvezetője. Hozzátette, záros határidőn belül meg kell állapodniuk a csapat külföldi játékosaival, hiszen nekik a teljes szezonra szólt a szerződésük, ám úgy érzi, ebben a helyzetben mindenkinek egy kicsit engednie kell a lehető legjobb megoldásért.

– Erre a szezonra vannak szponzori megállapodásaink, ezt is le kell zárnunk. Mindenki azon dolgozik, hogy a következő szezon rendben elkezdődjön – tette hozzá Bonifert Domonkos.

A gárda edzője, Szrecsko Szekulovics tavaly decemberben azzal a feladattal érkezett a Szedeákhoz, hogy bent tartsa az A csoportban a csapatot: nos, ez sikerült, még ha nem is feltétlenül úgy, ahogy az a tervek között szerepelt.

– Bennmaradtunk, de sportoló vagyok, szerettem volna ezt a pályán kiharcolni. Bármennyire is nehéz, de ez volt a jó döntés, az egészség az első. Nagyon jól éreztem magam Szegeden, még ha Wirth Ádám és Kovács Ádám sérülése is érzékenyen érintett minket. Nagyon jó volt dolgozni a szakmai stábbal és a játékosokkal, a vezetőséggel. Elkezdtünk va­­lamit felépíteni, sajnálom, hogy nem tudtuk ezt befejezni. Most hazamegyek Szerbiába a családomhoz, szerencsére a feleségem is itt van velem Szegeden, utána tudunk beszélni a folytatásról – nyilatkozta a szegediek trénere.