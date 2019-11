Nem fagytak meg a ludak

Bár november derekára csípősre fordul az idő estefelé, a csongrádi „kisludak” mégsem fagytak meg, sőt nagyon is virgoncak voltak: tánccal és énekszóval köszöntötték a Márton-napot.

A Művelődési Központ szervezésében a Márton-napi vigadalmon idén is felelevenítették a jeles naphoz kötődő népszokásokat. A város apraja-nagyja a Kossuth téren gyülekezett, hogy saját készítésű libás lampionjaikkal bevilágítsák a korán ránk köszöntő estét. – Azért is fontosak ezek az összejövetelek, mert így jobban megmaradnak a gyerekekben a népszokások, mintha csak beszélnénk róla, és a lámpás-készítés, a felvonulás is egy közös családi programmá válik. Semmivel sem pótolható a saját élmény – vallja Kókainé Vincze Éva, a Művelődési Központ munkatársa.

A Márton-napi lampionos felvonulás ötletét egyébként Bokrosról „importálta” a város, ott még Kádár Katalin óvónő indította útjára csaknem tíz éve. Az ötletre annyira vevők voltak a bokrosiak – ahol talán még jobban él a hagyományőrzés – hogy az eleinte óvodásoknak szánt programba az iskolások és a szülők, nagyszülők is bekapcsolódtak. A remek kezdeményezést aztán Csongrád is átvette, már több mint öt éve összegyűlnek az óvodások, kisiskolások és szüleik, hogy népzenével, énekléssel ünnepeljék a Márton napot.

A mostani alkalomra is lázasan készültek az óvodákban, iskolákban és otthon is: lampionokat gyártottak, dalokat tanultak a gyerekek. – Nem csak azért fontos a mai nap, mert összehozza egy gyertyafényes sétára a családokat, hanem azért is, mert a hagyományőrzésnek elengedhetetlen része, hogy megismerjék a gyerekek a népszokásainkat, hogy mi kötődik Márton naphoz: a mezőgazdasági munkák befejeződése, az advent közeledte, illetve Szent Márton püspökké választásának legendája – mondta el Tóthné Fodor Zsuzsanna, a csongrádi óvodák vezetője.

Az óvodások így élményszerűen tapasztalhatták meg a hagyományőrzést, a Gézengúz óvoda műsora után Bagi László néptáncoktató vezetésével a hidegben is ropták a táncot