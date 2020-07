Népszerű a csengelei egészséghét

Két évtizedes hagyomány az egészséghét Csengelén.

– Magasabb a vércukrom tényleg? Akkor a jövőben kevesebb dinnyét eszek – mondta a csengelei egészséghéten tegnap megjelenő Vágó Péterné, aki Kovács Istvánnal érkezett a vérnyomás- és vércukorszint mérésre a Faluházba.

A szervező, Gubina Tiborné helyettes védőnő elmondta, legalább két évtizedes hagyománya van Csengelén az egészséghétnek, ami népszerű, a helyiek szívesen vesznek részt rajta és ellenőrzik egészségi állapotukat. A bőrgyógyászati és az urológiai vizsgálat is sokakat vonzott, akárcsak a masszázs. A koronavírus-világjárvány miatt a legtöbb lakost megmozgató tüdőszűrés idén elmaradt, de az emberek így is folyamatosan érkeztek a Faluházba, olyanok is akadtak, akiket ez előzetes regisztrációt igénylő programokon már nem fogadhattak.

– Kirívóan rossz eredmények nem voltak sem a vérnyomás-, sem a vércukorszint mérésnél, mert aki nem törődik magával, az egészségével, az el sem jön – jelentette ki a mindenkit ismerősként üdvözlő Vígh Istvánné Éva körzeti ápolónő. Hozzátette, az eredményeket a háziorvosok – 5 év után október 1-től, Lőrik Aliz érkezésével lesz újra két praxis a faluban – is megkapják, megnézik, így tudják, kinél kell beavatkozni, minél hamarabb valamilyen kezelést elindítani.

Törkölyné Bakos Klára teljesen elégedett volt az adatokkal – vérnyomás 135/60, vércukorszint 5,8 –, különösen úgy, hogy kislánya születése óta, mintegy 1,5 éve nem ellenőrizte, terhessége alatt viszont rendszeresen mérte vércukrát.

– Az egészség fontos, a legfontosabb, ügyelni kell rá – mondta Klára.

A rendezvénysorozat ma délelőtt vércukorszint- és vérnyomásméréssel, véradással folytatódik, másnap este 19-től 20 óráig alakformáló aerobikkal zárul a Faluházban. Utóbbit nyáron minden csütörtökön megtartják.