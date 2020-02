Népszerű vidéki úti cél Szeged

Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal, hogy a ta­­valyi évben a kereskedelmi szál­­láshelyeken hány vendégéjszakát töltöttek különböző városokban a turisták. A top 10-ben öt fővárosi kerület mellett Hévíz, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Bükk és Siófok szerepel.

Szeged országosan a 18. leglátogatottabb város, a vidéki listát nézve pedig a tizedik több mint 439 ezer vendégéjjel. Ebben a statisztikában egyébként a magánszállások nem szerepelnek.

Ács Szilvia, a Szegedi Tourinform-iroda ügyvezetője el­mondta, az elmúlt években a városban töltött vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedett, vélhetően pedig tavaly elérte csúcspontját, ezért mutatható ki némi csökkenés az előző évhez képest.

– A vendégszám egyébként most is emelkedett tízezerrel, vagyis a városba látogatók szá­ma nő, csak kevesebb éjszakát töltenek nálunk – tette hozzá.

Tapasztalatok szerint a vá­­ros­­ba érkező turisták száma nagyjából kiegyenlített az év so­­rán. A hosszú hétvégéken és ün­­nepeken városlátogatásra és a fürdőbe jönnek legtöbben. Egyre több a kiemelt rendezvény is, és természetesen a nemzetközi sportesemények is megtöltik a vá­­rost. Összefüggően több napot általában a nyári időszakban töl­­tenek itt a vendégek, hétköznapokon pedig a konferenciaturizmus lendíti fel a forgalmat. A vendégek harmada egyébként külföldi, ők nagyjából ugyanannyi éjszakát töltöttek Szegeden tavaly is, mint az azt megelőző évben.