50 éves korig van férfitöbblet – a hölgyek közel 7 évvel tovább élnek

Nőkről, nőknek – az élet számos kérdéséről címmel várta az érdeklődőket szerdán a Csongrád megyei kamarában működő Női Vezetői Klub. Nőnapi adatcsokorral készült Takács Béláné, a KSH kommunikációs referense, míg Kiss Henriett életmentorral Novákné Halász Anna beszélgetett.

Kiderült, 9,8 millió ember él az országban, 100 férfira 109 nő jut és 6,6 évvel hosszabb életre számíthat egy tavaly született lány csecsemő, mint a fiú. Korábban ennél nagyobb volt a különbség. Megtudtuk, a fiatalabb korosztályban férfi többlet van, 100 lányra 106 fiú születése jut. 50 éves korra ez kiegyenlítődik, 80 fölött már majd háromszor annyi a nő, mint a férfi.

Termékenység

2010-ben csak alig több mint 30 ezer házasságot kötöttek, 2019-ben már 65 ezernél is többet, a tavalyi szám az elmúlt 30 év legmagasabb adata. A férfiak 33, a nők 30 éves korban kötnek először házasságot, ez megdöbbentően rövid idő alatt emelkedett 10 évet. Mára a nők is tanulnak és érvényesülni akarnak. Kiderült, kevés gyerek születik, az is későn, 1990-ben 23 évesen, ma 28 évesen vállalják első gyermeküket az anyák – 2015-ban az újszülöttek fel már házasságon kívül született, azóta ez javult.

Javult, de még mindig nagyon alacsony a termékenységi arányszám, ami akkor jó, ha 2 felett van, sajnos, ez utoljára a 70-es évek közepén sikerült. A Ratkó-gyermekek gyerekei léptek akkor szülőkorba. 2011-ben volt a mélypont, 1,3 alá csúsztunk, most az 1,5-hez közelítünk. Borsodban ez 1,8 feletti, Csongrád megye az alsó harmadban van.

Női foglalkozások

Ki hol dolgozik? A nők háromnegyede öt szektorban: a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, az oktatásban, az egészségügyben és a közigazgatásban. Az oktatásban háromszor, az egészségügyben négyszer annyi nő dolgozik, mint férfi – az általános iskolai tanítók, tanárok 83 százaléka nő. Eközben az erősebbik nem az építőiparban „tarol”.

A második programpontban Kiss Henriett életmentorral, Autonőmia című könyve nyomán Novákné Halász Anna klubvezető beszélgetett. Mit jelent, hogy teremtsük meg nőként az autonómiánkat? Miért van ennek jelentősége az életünkben – ezekre a kérdésekre keresték a választ.

Segít a klub

A hagyományokhoz hűen, a nőnaphoz kapcsolódóan ezúttal is karitatív céllal rendezték meg a programot. A karácsonyi ajándékozás és a festés után, továbbra is a szegedi Vedres Utcai Óvodát támogatják, ahova sok hátrányos helyzetű gyermek jár. Ezúttal az intézmény hatalmas kertjének rendbetétele a cél, ahol madárbarát részt szeretnének kialakítani.