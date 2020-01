Nyolc éves a makói Hagymatikum

Ezer pohárnyi édes süteményből összeállított óriástortával lepte meg vendégeit a hét végén a makói Hagymatikum. Az ok: a Makovecz Imre tervezte fürdő nyolc éves.

– A poharakba ananászos-kókuszos krém került habbal és lekvárral a makói Papp cukrászda jóvoltából – mondta az ünnepi finomságról Gergely Gábor, a makói Hagymatikum igazgatója. Az édességgel a fürdő a nyolcadik születésnapján akarta köszönteni vendégeit, egyúttal karibi hangulatot szeretett volna varázsolni a zárt medencetérbe, amit szépen fel is díszítettek. – Azt akartuk vele kifejezni, hogy a Hagymatikum négy évszakos fürdő, itt télen is lehet nyaralni – tette hozzá az igazgató, aki azt is megjegyezte: ahogy nő a vendégszám, jövőre már 2 ezer szeletes tortára lesz szükségük. Ahogy láttuk, az édesség mindenkinek ízlett, és az egész délután tartó vidám, zenés műsor is tetszett.

A Makovecz Imre által tervezett, különleges küllemű fürdőt építése, majd megnyitása idején is kétkedő hangok fogadták. Az elmúlt nyolc évben azonban ezek, ahogy a Hagymatikum egyre népszerűbb lett, elhalkultak. Gergely Gábor most magabiztosan nyilatkozott, mondván: kiderült, hogy Makón a hagymatermesztést le lehet cserélni a turizmusra. Az már korábban kiderült, hogy a fürdőnek többé nincs szüksége a működéshez önkormányzati támogatásra, az óévet pedig már úgy zárhatták, hogy egy tekintélyes összeg maradt a számlájukon. A tavalyi év minden várakozásukat felülmúlta, hiszen majdnem pontosan félmillió vendéget tudtak fogadni, bevételük pedig meghaladta az egymilliárd forintot. Ráadásként a makói lett az év regionális fürdője, az övéké a magyar turizmus ötödik legjobb attrakciója, gyógyászati tevékenységük pedig egy komoly német szakmai elismerést kapott.

Az idei szezont is bizakodva indítja a Hagymatikum. – Ebben az évben várható a fürdő bővítése. Egyelőre nem tudjuk, ki lesz a kivitelező, így nem is volt még kivel tárgyalni a munkáról. Mindenesetre úgy gondoljuk, a nyarat az építkezés nem fogja zavarni, ezért most is jó szezonra számítunk – mondta Gergely.