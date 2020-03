Olvasással az otthonlét is kellemesebb lehet

Bár a legtöbben a tavaszi hétvégéket a szabadban szeretik tölteni kirándulással, a kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel azonban az otthon maradás javasolt mindenkinek.

Nem kell viszont lemondani az utazásról, hiszen ahogyan Imogen Hermes Gowar is mondta:

„A könyvek szárnyán az egész világot beutazhatod”.

Aki újdonságra vágyik, de a könyvtárak zárvatartása miatt nem tud új köteteket beszerezni, annak megyénk könyvtárosai azt javasolják, hogy látogasson el például a Digitális Irodalmi Akadémia oldalra, ahol számos kortárs író szerzeményét elolvashatjuk, például Závada Pálét, Darvasi Lászlóét vagy Tandori Dezsőét is. Szintén jól jöhet a Ma­­gyar Elektronikus Könyvtár (MEK), ahol most Rejtő Jenőtől az Akik életet cseréltek című könyvét olvasták a legtöbben, de számos újdonság is elérhető, így Verók Tünde Te döntesz! című írása, Csomor Henriett Örökké úton vagyok kötete és Oláh Miklós Carmina című műve is.

Hangoskönyv formájában is több százat elérhetünk a hangoskonyv.net oldalon, a MEK-ben MP3 formátumú dokumentumként, de az MTVA is több száz hangoskönyvet ingyenesen elérhetővé tett. Ahogyan az online könyvek, úgy a hangosak között is talál minden korosztály kedvére valót, illetve a gyermekek otthon tanulásához is nagy segítség lehet bármelyik felület.

Az otthoni olvasás népszerűsítése érdekében 14 napos ki­­hívás is indult, amihez elég a könyvespolcot pormentesíteni, egy régi könyvet újraolvasni vagy befejezni a félig elolvasott kötetet. Aki vállalja ezt a kihívást, az az internet 14 napos otthon olvasok kihívás néven talál bővebb információkat az interneten.