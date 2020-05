Önkéntes karanténban a szegedi énekesnő

Elhagyhatta az óceánjárót és hazatért Szegedre Zsurkán Zsanett. Az énekesnő még azelőtt szállt le Németországban, hogy kiderült: a hajón is felbukkant a koronavírus.

Két hónapnyi, tengeren töltött karantén után elhagyhatta az óceánjárót és hazatérhetett Zsurkán Zsanett. A szegedi énekesnő azon szerencsések közé tartozott, akik múlt hét csütörtökön leszállhattak a hajóról Németországban. Így is még további két nap alatt ért haza.

– A német–osztrák határon több kilométeres sor fogadott bennünket, az osztrák–magyar határon viszont még ennél is kellemetlenebb meglepetés várta a csapatot – mesélte lapunknak. Románokkal utaztak egy bu­­szon, őket azonban a magyar hatóságok nem engedték be az országba. Így hat magyar társával leszállt, és vonattal ment el Hegyeshalomig. – Szerencsére volt nálunk igazolás, hogy a hajón nem volt megbetegedés, így beengedtek bennünket az országba. Akkor ugyanis, amikor elhagytuk a fedélzetet, még nem tudták, amit pár órával Ma­­gyarországra érkezésünk után már igen: az óceánjáróra is bekerült a vírus, 8 beteget regisztráltak – részletezte.

Hegyeshalomról Budapestig szintén vonattal jutott el a csapat, onnan pedig mindenki egyénileg utazott haza. Zsanett azóta önkéntes karanténban van, tegnap pedig elvégezték rajta a koronavírustesztet is. Azt mondta, szülei védelmében az eredménytől függetlenül két hétig nem hagyja el a házat.

– Nagy szerencsém van, hogy leszállhattam a hajóról, 2900-an ugyanis ottragadtak repülőjáratok híján, vagy mert országukba nem léphetnek be. A feszültség egyébként is nagy volt már, most pedig a vírus megjelenésével csak nehezebb lesz – mondta.