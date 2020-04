Online tartalmakat kínál a járvány idejére a bibliotéka

Az intézmény munkatársai továbbra is dolgoznak, és több új digitális szolgáltatást indítottak el, ezzel segítve az otthon maradó olvasókat.

A koronavírus-járvány miatt a könyvtárak is bezártak, ez azonban nem jelenti azt, hogy megállt az élet ezekben az intézményekben. A legtöbb helyen ke­­resik azokat a megoldásokat, amelyekkel ebben az átmeneti, de akár több hónapig is tartó időszakban kiszolgálhatják ol­­vasóikat. Vannak, akik Skype-­könyvtáros szolgáltatást indítottak, online meseolvasással szórakoztatják a kicsiket, vagy éppen előre összekészítik a kölcsönözni kívánt műveket. Gödöllőn és Esztergomban pe­­­­dig az időseknek és mozgásukban korlátozottaknak még házhoz is viszik a könyveket. Szegeden – a város mérete és a kapacitás szűkössége miatt – ez utóbbi szolgáltatás nem megvalósítható, így kézzelfogható olvasmányokra most senki nem számíthat a Somogyi-könyvtártól.

Számtalan egyéb szolgáltatást azonban már elindítottak nálunk is, hogy hasznos elfoglaltságot találhasson mindenki a veszélyhelyzet idejére is.

– Bár könyvtáraink az olvasók számára most zárva vannak, a Dóm téri épületben továbbra is folyik a munka – tájékoztatta lapunkat Sikaláné Sánta Ildikó igazgató. A kollégák leltároznak, adatokat rögzítenek, pályázato­kat fejeznek be, és az olyan ap­­róbb műszaki munkálatokat is el lehet most végezni, mint például az olvasótermek zúgó neoncsöveinek kicserélése.

– Emellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy különfé­­le digitális szolgáltatásokat tudjuk nyújtani – mondta.

Több on­­line vetélkedő is zajlik, és Facebook-­oldalukon rendszeresen közölnek könyvajánlókat.

– Digitális könyvtárunkban teljes tartalmakat tettünk ingyen elérhetővé, ebben jelenleg több mint 45 ezer, elsősorban helytörténeti jellegű dokumentum szerepel – folytatta a felsorolást. Emellett van egy online adatbázisunk is, amely megkönnyíti az iskolai, egyetemi tanulmányokhoz, illetve a munkához szüksé­ges forrásanyagok elérését. Kivételes esetekben – elsősorban szakdolgozat készítőinek – lehetőséget adunk arra is, hogy az oktatáshoz, tanuláshoz nélkülözhetetlen, néhány oldalnyi szakirodalmat megrendeljék tőlünk, amit beszkennelve elküldünk – tette hozzá.