Páratlan dombormű nyugszik Makó határában

A Jángori úti zsidó temető sírköveinek egyikét különleges, a zsidó hagyományban szokatlan dombormű díszíti. Nehemia Engel vörös mészkő síremlékéről több érdekességet is megtudhatunk a hajdan Makón élt kereskedőről.

Makó szélső házaitól kőhajításnyira, a szántóföld kellős közepén terül el a Jángori úti temető. Korábban beszámoltunk róla, hogy a közel háromszáz esztendős temetőt a korábbi poros dűlőút helyett aszfaltos úton közelíthetik meg a hozzátartozók és a zarándokok.

Több száz éves hagyományok

Makó város zsidó közössége az Alföld legősibb hitközsége. Temetőjük helyét 1855-ben jelölték ki, a területet a várostól eredetileg a neológ hitközség kapta meg, az ortodoxok közvetlenül mellette egy új temetőt hoztak létre, 1876-ban. Így itt, a szántóföldek között két zsidó temető – egy ortodox és egy neológ – lett egy kerítéssel körbekerítve. A sírlátogatások a zsidóknál kegyes cselekedetnek számítanak. A Jángori úti temetőt az elszármazott ortodox hívek a vészkorszakban mártír­halált halt főrabbi, Vorhand Mózes halálának évfordulóján keresik fel. A makói csodarabbi sírhelyén kívül azonban más érdekesség is látogatásra csábít.

Az angyalos sírkő

A neológ temető sírköveinek egyikén egy páratlanul ritka figura – szárnyas emberalak – őrzi Nehemia Engel, hajdan élt makói kereskedő emlékét. Domborművének szimbolikája avatja művészettörténeti különlegességgé a formás sztélét. A vörös mészkőből készült sírkövön megjelenő angyalábrázolás különlegesnek számít. Nehemia Engel síremlékének szárnyas angyala az elhunyt családnevére utal – mondta lapunknak Urbancsok Zsolt főlevéltáros. A lapos dombormű figurája egy tógába öltöztetett mezítlábas angyal, bal kezével a mellette ábrázolt sírkőre, jobb kezével felfelé mutat. A sírkő angyala arra utal, hogy Engel – azaz Angyal – nevű férfi nyugszik itt. A grafikus ábrázolás mellett a szöveges feliratból megtudhatjuk, hogy a „jámbor és egyenes férfi jó hírnévben halt meg a zsidó időszámítás szerint 5617-ben”, azaz 1857-ben.

Beszédes szimbólumok

Az izraelita temetők síremlékeinek képi ábrázolásairól rendszerint leolvashatók az elhunytak nevei, a Herz nevűek sírkövét szív alak, a Lőw nevűekét oroszlánfigura is díszítheti. Az elhunytak neve mellett foglalkozásukat is megrajzolták, az építészt körző és vonalzó, az orvost botra tekeredő kígyó, az írót könyv és toll jeleníti meg. Makó egykor virágzó zsidó közössége napjainkra igencsak megfogyatkozott. Hajdan élt őseik között híres embereket és szorgos kereskedőket egyaránt szép számmal találunk. A Pulitzer-család, a tudós Kecskeméti Ármin, vagy Vorhand Mózes nevét szerte a nagyvilágban ismerik.

– A temetőben az angyalos sírkő mellett megrendítő látni annak a sok vészkorszakban elhurcolt és meggyilkolt embernek a nevét is, akik ismeretlen helyen nyugszanak. Rájuk a nevek fölvésetésével emlékeznek a túlélő hozzátartozók – tette hozzá a Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság elnöke.