Rendhagyó pénzügyi tanórát tartottak a Csonkában

Hol kössünk biztosítást, mire jó a CASCO és az utasbiztosítás? Többek között errről is tájékozodhattak a szegedi Csonka szakközépiskola diákjai azon a rendhagyó tanórán, amit Balogh László helyettes államtitkár tartott nekik.

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa 30 országban egy időben zajló PÉNZ7 kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól felhívja a diákok figyelmét a mindennapi pénzügyi tudatosságra. A rendezvény fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül idén 207 ezer diák és 1100 iskola kapcsolódott be a programba. Varga Mihály pénzügyminiszter, a PÉNZ7 nyitórendezvényén hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a mindennapi élethez, a megtakarítások tervezéséhez és az öngondoskodási formák kiválasztásához megfelelő pénzügyi ismereteket biztosítson a magyar családoknak.

Helyettes államtitkár tartott órát

A rendezvény keretében maga a miniszter is tartott rendhagyó tanórát. Hagyomány ugyanis, hogy egy segítő pénzügyi önkéntes szakértő személyes tapasztalataival teszi hitelesebbé a különleges órát. Szegedre Balogh László, a pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára látogatott el, ő a Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a 11-es diákoknak beszélt elsősorban a biztosításokról, megtakarításokról.

Nem mindegy miből veszünk autót

Az államtitkár helyettes kifejtette, ha például egy telefont vagy autót szeretnének venni a férfiak, akkor hetekig tanulmányozzák, hogy milyen típusút vásároljanak, melyik éri meg jobban. – Ám ha például jelzáloghitelről van szó, vagy bankszámlanyitásról, akkor bemennek a bankjukba, és nem tájékozódnak máshol. Például egy jelzáloghitel visszafizetésének esetében akár egymillió forint különbség is lehet egy-egy bank ajánlata között, míg a bankszámlák költségei között is négyszeres eltérések lehetnek. Azt javaslom, tájékozodjatok interneten, a www.okosanapenzzel.hu oldalon minden ilyen információt megtaláltok – magyarázta a diákoknak. Azt javasolta nekik, hogy legyenek megfontoltak akár biztosítások, akár befektetések kapcsán.

Mire jó a biztosítás?

Az államtitkár helyettes azon kérdésére, hogy ki kötött már utazáskor biztosítást, többen is jelentkeztek, köztük Hajdú Márkó, aki azt is tudta, ha baleset éri külföldön, akkor a kezelés költségeit neki kell fizetnie, erre is jó a biztosítás. Tóthné Biró Zsuzsanna, az intézmény igazgatója elmondta, az iskolájukba járó diákok – lévén autószerelő osztályuk is van – jogsira és autóra gyűjtenek, így például hasznosak voltak számukra, a kötelező biztosítással és a Cascóval kapcsolatos ismeretek. – A lányok jó telefont, a fiúk szép autót szeretnének, nagy részük ezt részletekben havonta fizeti, nem árt, ha tudják, csak körültekintéssel vegyenek fel hitelt vagy válasszanak bankot – fejtette ki az igazgató.