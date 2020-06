Súlyos százmilliókat vonnának el a városi cégektől a pénteki közgyűlésen

Újra kellett tervezni a koronavírus-járvány miatt Szeged idei költségvetését, amiben így komoly elvonások is szerepelnek. A legnagyobb vesztesek a városi tulajdonú cégek. Ezeknek amúgy is volt bevételkiesésük, és például az IKV teljes éves működési támogatását elvonhatják, ha megszavazza a módosítást a képviselő-testület pénteken.

A kormány március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet a koronavírus-járvány miatt, és már akkor látszott, hogy tulajdonképpen az ország minden településének változtatnia kell az idei költségvetésén.

A szegedi költségvetés módosítását mostanra készítették el. Ebben egyebek mellett emlékeztetnek, hogy a járvány miatt be kellett zárni a vadasparkot, a Sport és Fürdők Kft. és az IH Rendezvényközpont működését is felfüggesztették. Az előterjesztés szerint csak ez 644 millió forintos bevételkiesést jelentett. A vadaspark ugyan jú­niusban kinyitott, de a kényszerszünet miatt kieső bevétele még 2021-ben is érezhető lesz.

Eltűntek az utasok

A szegedi tömegközlekedésben pedig szinte azonnal eltűnt 100-ból 80 utas, ami csaknem 750 millió forint mínuszt jelent.

A Városkép és Piac Kft.-nél a bérleti díjak lemondása miatt 193 millió forint bevételcsökkenés volt, de kevesebb pénz folyt be a Hulladékgazdálkodási Kft.-hez, és a Cserepes so­­ri piachoz is. Az IKV-nél a ve­szélyhelyzet kihirdetése után azonnal lecsökkent, sőt, szinte megszűnt az ingatlanértékesítés. Így a tervezett 1 milliárd 323 millió forintos idei bevétel már biztosan elérhetetlen. Ezért a tervezetet már csökkentették is 909 millió forinttal.

Elvonások kellenek

Miután egyeztettek a cégek ve­­zetőivel, a városvezetés ko­moly elvonásokról döntött. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy béremelés ezeknél a cégeknél nem lesz, csak amennyi amúgy is kötelező lenne.

Ezenkívül pedig a Szegedi Közlekedési Társaságnál 100 millió forinttal csökkentik a do­­logi költségeket. Az IKV teljes éves működési támogatását, 238 millió forintot elvonják, és a Szegedi Környezetgazdál­kodási Nonprofit Kft.-nek is kevesebb jut 217 millióval.

Pénteken döntenek

A Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-től 100 millió forintot, a Szeged Pólustól 40 milliót, az IH-tól 68, a Sport és Fürdők Kft.-től 18, a vadasparktól 13,3, a Turisztikai Kft.-től pedig 8,3 millió forintot vonnának el a tervezet szerint.

Ezeken kívül még számtalan intézményt és rendezvényt érint a költségvetés módosítá­­sa. Kevesebb pénz jut a sport- és kulturális egyesületeknek, a nyugdíjas-egyesületeknek, valamint a különböző városi programokra.

A költségvetés módosítását pénteken délelőtt tárgyalja a szegedi közgyűlés.