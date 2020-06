Szegeden és Vásárhelyen is megújul a katolikus óvoda

Mire a tanév kezdődik, a szegedi Hóbiárt utcai óvoda és a vásárhelyi kertvárosi óvoda is korszerűbb lesz. A két épületre 120 milliónál is többet költhet a Szeged-Csanádi Egyházmegye kormányzati forrásból.

Országszerte százharminc óvoda épül vagy újul meg a katolikus óvodaépítési programban – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Lapunk megkeresésére a Szeged-Csanádi Egyházmegye arról számolt be, hogy Szegeden a Hóbiárt utcai Fénysugár Katolikus Óvoda, valamint Hódmezővásárhelyen a Kertvárosi Katolikus Óvoda fejlesztése valósul meg a programban.

Új tanév új óvodákban

Sztrémi Zsuzsanna pályázati referens elmondta, az előbbire mintegy 73, míg az utóbbira csaknem 50 millió forintot költenek. A szegedi intézményben nemrégiben már történt egy beruházás, akkor energetikai jellegű újítás történt, most viszont más elképzeléseket valósíthatnak meg igen speciális módon. Lefelé építkeznek ugyanis, tálalókonyhát és étkezőt kell kialakítani.

Ahogyan a vásárhelyi, úgy ennek esetén is a vállalkozási szerződések aláírására várnak, ezt követően indulhatnak meg a munkálatok. Sztrémi Zsuzsanna hozzátette, azt szeretnék, ha a gyermekek és a pedagógusok már egy megújult környezetben kezdhetnék a következő tanévet mindkét településen.

Három intézmény kész

Tíz év alatt több mint tizenhatezer új óvodai férőhelyet teremtettek az országban óvodák építésével és bővítésével. A férőhelyek számának növelését szolgálja a katolikus és református óvodaépítési program is, valamint a határon túli programok, amelyekben szintén nagy lendülettel vettek részt az egyházak a Kárpátaljától Délvidékig, a Partiumtól Erdélyen át egészen a Felvidékig. Megyénkben is az egyházi program során kapott új arculatot például a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda öttömösi telephelye, valamint a tiszaszigeti a Szent Antal Katolikus Óvoda is.

Egyre több a tiszaszigeti ovis

Az utóbbit még két évvel ezelőtt adták át, és mintegy 20 millió forintot költöttek rá. Kicserélték az elavult tetőszerkezetet, a belső felújítás részeként minden helyiségben burkolatot cseréltek és kifestették a csoportszobákat is. Egy korábban nem használt csoportszobát is megújítottak, és azt birtokba vették a gyerekek, hiszen szükség volt új férőhelyekre, ugyanis két év alatt harmincötről ötven főre ugrott az óvodások létszáma. Így egy szobában egyszerre 15-20 gyermek van. Az igazi gyermekparadicsomban a kicsik nagy kedvence a fából készült galéria, ahol kis csoportokban játszhatnak szerepjátékokat. Az udvari játszótér is a legmodernebb játékokkal felszerelt.

86 éves épület

Szintén a katolikus óvodaépítési programban újulhatott meg az Avar utcai intézmény Szegeden, amire 55,5 millió forintot költhetett az egyházmegye a kormányzati forrás által. Itt tavaly szeptemberben vehették birtokba a 86 éves, korszerű épületet. A teljes homlokzatot hőszigetelték, kicserélték a tetőt, részleges nyílászárócserét is végeztek, és az ingatlan festése is megtörtént. Emellett a belső terek padlóburkolata is megújult, és az udvar is új térburkolatot kapott.