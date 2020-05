Szeméttelep lett a régi homokbánya

Nem volt szokás korábban Tiszaszigeten az illegális szemétlerakás.

– Nem volt szokás korábban Tiszaszigeten az illegális szemétlerakás. Ha ilyen történt, a szomszédok azonnal szóltak. Most is hamar a tudomásunkra jutott, hogy a régi homokbánya területén építési törmeléket, limlomokat tettek le – magyarázta Ferenczi Ferenc, a település polgármestere. Hozzátette, olyan korábban is előfordult, hogy vittek oda földet, ám a nemrégiben lerakott hulladék összetétele vegyes volt, így építési törmelék, régi vashordó, kerékpárkülső-gumik is voltak benne.

A polgármester lapunknak elmondta, a szemetet összeszedték a közfoglalkoztatottak. Két traktor pótkocsi földes törmeléket szállított el egy vállalkozó, aki társadalmi munkában segített. A törmeléket a tervek szerint egy útépítésnél hasznosítanak újra. A területre figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és azt tervezik, hogy körbekerítik az önkormányzati tulajdonú földdarabot.

A helyzetet bonyolítja, hogy a homokbánya közepén van egy villanyvezeték-oszlop, amit a közeljövőben cserélne az áramszolgáltató. A cég felszólította az önkormányzatot, hogy töltsék fel a területet, annak érdekében, hogy daruval be tudjanak menni. Ezért is fontos, hogy ne legyen illegális hulladék a területen. A polgármester hangsúlyozta, földet ki lehet vinni, de csak önkormányzati engedéllyel. A ház körüli lomok elszállítását egy évben egyszer lehet kérni. Ráadásul hulladékudvar is van a faluban, a polgármester ezért nem érti, miért nem jelezték a problémát.

A településen évek óta működik a hulladékudvar, hamarosan szelektív hulladékgyűjtő edényeket is osztanak a lakosságnak. A polgármester azt is elmondta, ismét elindította az önkormányzat a Tiszta-Sziget akciót, amelyben kérték a lakosságot, hogy a környezetüket tartsák rendben, nyírják a füvet, takarítsák a vízelvezető árkokat. Amennyiben valaki segítségre szorul, azt jelezzék az önkormányzatnál, viszont, akik ezt nem teszik meg, jegyzői felszólítást kapnak.