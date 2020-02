Szentesi Hangversenyközpont: élet, érték és élmény

A szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában működik a Hangversenyközpont, Kertész Ákos vezetésével. Az elmúlt 12 évben legalább 1000 fellépő szerepelt színpadán.

– A Hangversenyközpont a ze­­neiskola égisze alatt kezdett működni, pár éve a Szentesi Művelődési Központhoz tartozunk, annak vagyunk szakmailag önálló tagintézménye – mondta Kertész Ákos, a központ vezetője, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres művésztanára, zeneszerző. A Hangversenyközpontot az első csavartól az utolsóig, vagy stílszerűbben, az első hangjegytől az utolsóig ő találta ki és építette fel az évek során, de marketingben, fotóban és plakátokban segít neki Vecseri Ferenc.

Az elmúlt 12 évben Kertész nemzetközi kapcsolatainak is köszönhetően legalább 1000 előadó szerepelt színpadán, adott koncertet a suliban lévő koncertteremben, amely akusztikai szempontból elsőrangú az ilyen rendezvényekhez. Elő­­ször pár próbakoncertet tartottak, és miután beváltak, indult a Zene–Világ–Zene sorozat, ami rendkívül népszerű. Ezek az események a zeneiskolát, az ott folyó magas szintű képzést – míg beszélgettünk, elektromos orgonán gyakorolt egy növendék – is népszerűsíti – vélekedett Kertész Ákos, aki már 25 éve tanít az intézményben az ütős hangszerek specia­listájaként.

– A Zene–Világ–Zene név azt jelenti, hogy a muzsika körbeöleli az egész világot, és az „alcím” is fontos: élet–érték–élmény. Ezt adjuk, ezt közvetítjük a stílusában szerteágazó hangversenyekkel. Már van respektünk, nevünk: a híres vietnámi zongorista, Shi-ni Liu például egyenesen a New York-i Carnegie Hallból, az ottani fellépése után érkezett hozzánk. Nemzetközi kapcsolataimnak köszönhetően – több ismert előadóval, úgy szoktam mondani, a hőseimmel játszhattam együtt, készíthettem lemezt – világhírű muzsikusokat is vendégül láthattunk. Rendezvényeink telt házasak, vagy pótszékes telt házasak – mondta az első lemezét 13 évesen, a szegedi Molnár Dixie­land Banddel jegyző Kertész Ákos. Hozzáfűzte: szülővárosán, Szentesen kívül Szeged is nagyon fontos hely az életében.

– Nekem, nekünk az a küldetésünk, hogy a zene segítségével eljuttassuk az emberekhez a kultúra tiszta üzenetét – mondta zárásként lapunknak Kertész Ákos.