Szeretettel nevelik a zenészeket a szegedi erdészetiben

A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnáziumban időről időre megmutatják tehetségüket a zene iránt fogékony tanulók. A közelmúltban a tizenkettedikes Petre Ricard Radu és az iskola Vadászkürt együttese is rangos elismerésben részesült.

– Általános iskolás korom óta énekelek. Mivel az iskola mellett egy énekstúdióba is járok, folyamatosan tudok próbálni. Öt éve komolyabban foglalkozom az énekléssel, általában újabb slágereket hallgatok és éneklek, de a régebbi számokat is szeretem. John Legend: All of me című számát adtam elő a versenyen – mondta lapunknak a fiatal énekes.

A Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata által 20. alkalommal megrendezett művészeti fesztiválon Petre Ricard Radu szólóének kategóriában második díjat, a Kiss Ferenc Kürtegyüttes oklevelet kapott. Ricard hangsúlyozta, tanulmányai az elsők, a Soproni Egyetemre készül, mellette csiszolja énektudását. Máhig József igazgató támogatásával dalárdát is szervez a diákok körében.

– Tanulóink közösségi rendezvényeken és iskolanép­szerűsítések alkalmával tudják bemutatni tudásukat. Az erdészdalok, a vadászkürt és a kürtszignálok a vadászatok szerves részét képezik, a vadászhagyományok részének tekinthetők – fogalmazott Máhig József.

A Kiss Ferenc Kürtegyüttes 2006-ban alakult Csernavölgyi András és Kiss András tanárok közreműködésével. A kürt­együttes tagjai cserélődnek, és évről évre bővítik a repertoárt.

A Dugonics Társaság által díjazott kürtösök: Foki Zoltán, Ferenczi József, Bablinszki Barnabás, Halmai Bence, Krizsán János, Csala Ákos, Gyarmat Ruben, Ördög János, Horváth Ádám, Horváth József és Pipis Vivien. Felkészítő tanáruk Fodorné Volford Bettina és Vágó János. Az együttes felkészítésében Halápi Nándor, az iskola nyugalmazott igazgatója is szívesen segít.