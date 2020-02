Szülői értekezletet tartott a Szegedi Tudományegyetem

A felsőoktatásban is van haszna és értelme egy szülői értekezletnek: ez bizonyosodott be a Szegedi Tudományegyetem nyílt napján. Együtt várták a szülőket és a leendő diákokat, standok és előadások mutatták be az egyetemet és karait.

Már a regisztrációnál kedves meglepetés: zsákbamacska várta a Szegedi Tudomány nyílt napján részt vevőket. A szülői értekezlettel egybekötött eseményen ugyanis a felsőoktatási jelentkezési lapot is segítettek kitölteni a leendő egyetemistáknak, és ehhez regisztrálni kellett. Nem csak segítséget kaptak, sok más hasznos információhoz is hozzájutottak a szülők és a középiskolások a 2020-as felvételivel és az egyetemmel kapcsolatban. Február 15-én lejár a jelentkezés határideje. Megtudtuk: sok az érdeklődő, és nem csak Szeged vonzáskörzetéből, hanem Pécsről, Budapestről, Esztergomból, a Vajdaságból, Temesvár környékéről is. A magyarcsanádi Prém Aletta édesanyjával érkezett, ötödéves szoftverfejlesztő Makón a Návayban, és az informatika szakot célozza meg. Szintén édesanyja kísérte el a kecskeméti Szakács Evelint, aki a fogorvostudományi karra szeretne jelentkezni. A szülői értekezletre zsúfolásig megtelt a rektori hivatal díszterme. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes mutatta be elsőként Magyarország legzöldebb egyetemét és a diákokra váró lehetőségeket: jelenleg 21 ezer hallgató jár ide, és 2018 óta ismét növekedik a jelentkezők száma. Lapunknak is elmondta, amit előadásában kihangsúlyozott: a Szegedi Tudományegyetem diákjai megtartására is nagy hangsúlyt fektet. A lemorzsolódás ellen dolgozták ki az SZTE Plusz programot. Az első helyen felvételt nyert hallgatók ösztöndíjat kapnak, és számos program segíti az egyetem sikeres elvégzését – a középiskolások SZTE-re vezető útját pedig a Junior Akadémia egyengeti. Ráadásul aki itt folytatja tanulmányait, az az Európai egyetemek szövetségen keresztül egyszerre öt egyetem hallgatójává válik.