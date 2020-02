Szűrésekkel figyelmeztetett a kormányhivatal a rákellenes napon – Fotók

20 éve február 4-én tartjuk a rák elleni küzdelem világnapját. Ebből az alkalomból az ügyfelek és a dolgozók is ingyenes szűréseken vehettek részt a kormányhivatalban Szegeden. Többen is életmódot kell váltsanak.

A rák elleni küzdelem világnapja alkalmából február 4-én, 9 és 12 óra között a betegség megelőzését és korai felismerését szolgáló tájékoztatással várták Szegeden az ügyfeleket és az ott dolgozókat a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épületének aulájában.

Rajtunk múlik

Juhász Tünde kormánymegbízott kiemelte, a hivatal profiljából adódóan évek óta nagy hangsúlyt fektetnek az ügyfelek és a dolgozók figyelmének felhívására ezen a napon, hiszen céljuk a rákkal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, valamint a személyes felelősségvállalásra való ösztönzés.

– Magyarország rossz statisztikai mutatókkal rendelkezik, éllovasok vagyunk Európában a daganatos megbetegedések okozta halálozásban. Vezető halálozási ok a tüdőhörgő megbetegedés férfiaknál és nőknél egyaránt. Úgy véljük, szűréssel és időben történő felderítéssel megelőzhetők és kezelhetők a problémák – hangsúlyozta.

Életmód és szűrés

A Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály munkatársai által szervezett, figyelemfelhívó eseménynek fontos tétje volt, ugyanis a szakértők szerint mi magunk is sokat tehetünk a halálos betegség ellen: a dohányzás elhagyásával, az alkoholfogyasztás csökkentésével, rendszeres mozgással, helyes táplálkozással és legfőképpen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétellel.

A túlsúly életveszélyes

Kérdésünkre elmondták, a statisztikai adatokkal is szembesítik a jelenlévőket, főként a vastagbél-, a méhnyak- és az emlőrák kapcsán, valamint a terápiás lehetőségeket is ismertetik. Emellett díjmentesen testtömeg indexet (BMI) számoltak, és testzsír százalékot mértek mindenkinél, hiszen a túlsúly is vezethet rákhoz, a nap során volt olyan, akinél többet jelzett a mutató a kelleténél, így hasznos tanácsokat kapott az életmódváltáshoz. Ismertették a jelenlévőkkel a legújabb magyar táplálkozási ajánlás, az „Okos tányér” alapelveit is.

A megjelentek tájékoztatást kaptak a népegészségügyi szűrővizsgálatokról és lehetőség volt az emlő önvizsgálati lépéseinek ismertetésére és élethű oktatási modellen történő gyakorlására is.

Optimista látásmód

A szakemberek figyelmeztettek, lehet genetikai úton is magunkkal hozni a rákra való hajlamot, de a legtöbb az életvitelünkön múlik. Azt javasolták, hogy mindenki mozogjon rendszeresen, egyen sok zöldséget és gyümölcsöt nyersen, valamint a Boldogság Óra programot is minden nap végezzük otthon. Rámutattak: a lelki béke, az optimista gondolkozás is sokat segít a betegség elkerülésében. Úgy vélik, a csodát nem mástól kell várni, mert a csoda bennünk van, csak azt fel kell hogy ismerjük és gondoznunk kell.

Jó példa

Jó példaként említették azt a kollégájukat is, akinél tavaly jelzett túlsúlyt a mérőeszköz, de megfogadta a főosztály munkatársainak tanácsát és változtatott az életmódján. Ma már gyalog jár a Mars térről dolgozni a Derkovits fasorig, tízóraira pedig rendszeresen a piacon vásárol friss zöldséget és gyümölcsöt. Sikerült leküzdenie a plusz kilókat, és egészséges.