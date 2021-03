Támogatásra pályázhatnak a helyi borászok

A helyi borkészítőket és a borvidéket bemutató kiadványt és borismertetőt is lehet finanszírozni a támogatásból, de a borászok fesztiválokon, rendezvényeken való megjelenésének költségeit is fedezheti részben az önkormányzat támogatása. A kezdeményezést a helyi borászok is üdvözölték.

Örülünk neki, hogy az önkormányzat is támogatja a lehetőségeihez mérten a csongrádi borászatokat. Manapság már sajnos nem igaz az a mondás, hogy a jó bornak nem kell cé­­gér. Igenis kell, rengeteget kell marketingre fordítanunk, ebben pedig minden segítség jól jön – mondta az önkormányzat támogatási lehetőségéről Bodor Martin borász. A város a magyar borkultú­rát, borászatokat, borokat nép­­szerűsítő marketingkommu­nikáció támogatására hirdetett pályázatot. A támogatás fő célja a csongrádi és bokrosi borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon. A támogatással a borászatok értékesítésén, ismertségén és imázsán kíván javítani az önkormányzat: a városházán azt remélik, a támogatásnak pozitív hatása lehet a borvidék, a régió borturizmusára is. Mint megtudtuk, a pályázatra minden csongrádi lakhellyel vagy telephellyel rendelkező, üzemengedéllyel bí­­ró borkészítő jelentkezhet. A borászok egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ennek az összege a beérkezett, érvényes pályázatoktól függően változhat. A támogatottság mértéke legfeljebb 150 ezer forint lehet, ehhez 25%-os önrészt a pályázónak kell vállalnia. Az elnyert támogatást többféle tevékenységre is fordíthatják a borászok. Finanszírozható belőle bormarketing, a csongrádi borászatokról, borvidékről szóló közös borászati kiadvány, borismertető is, illetve fordítható a borfesztiválokon való részvétel költségének támogatására és regionális rendez­vényeken, fesztiválokon, vá­sárokon, valamint országos ren­­dezvényeken, kiállításokon való részvétel költségének támogatására is. A pályázatot április 30-ig le­­het benyújtani. A támogatás odaítéléséről pedig a Városgaz­dasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt majd.