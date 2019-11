Térképen mutatják a legális falfirkákat

A street art, mint viszonylag fiatal, progresszív művészeti forma egyre izgalmasabb az emberek számára, és egyre gyakrabban jelenik meg a közösségi oldalakon található tartalmakban.

A közösségi médiában megosztott bejegyzések hatással vannak mások fogyasztási szokásaira, turisztikai döntéseire. A Street art, mint tipikus városi jelenség – legyen az állandó vagy ideiglenes – a hagyományos „beállításokon”, múzeumi jellegen kívül eső élményt nyújt, és a turisták új csoportját vonzza, akik újfajta látványt, élményt keresnek – hangzott el a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kommunikációs- és Reklámklubjának keddi foglalkozásán. Francia Dóra az SZTE TTIK hallgatója arról is beszélt, hogy a szegedi graffitikről készítettek egy mindenki számára elérhető térképet, amin fekete csillagok jelzik az alkotásokat, a koordinátákkal és egy rövid leírással együtt. A csillagokhoz plusz információként tartozik, hogy milyen alkotás található ott, illetve a képe is.

Az előadás után a közönség egy kerékpáros túrára indult Francia Dóra vezetésével, és végiglátogatták a térképen szereplő alkotásokat.

A steet art egyébként már Magyarországon is komoly művészeti ággá nőtte ki magát. Már nem egyszer fordult elő, hogy nagy cégek kérték a graffitisek segítségét egy-egy kampányhoz. A leghíresebb alkotó azonban továbbra is a brit Banksy, akinek a tiszteletére a Műcsarnokban már kiállítást is rendeztek. Az ő művei, már amiket nem a falakra fest, mostanában font százezrekért kelnek.