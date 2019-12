Több száz levelet kap a Mikulás Csongrádon

Csongrádon a városháza előtti téren, a betlehem és a város karácsonyfája mellett áll a Mikulás házikója, a nagy szakállú ajándékosztó ott várja a gyerekeket.

Szerencsére könnyen odatalálni a Mikuláshoz Csongrádon, ugyanis épp az épület előtt parkol a szánja, és a világító rénszarvasokat is messziről fel lehet ismerni. A barátságos házban nagy a sürgés-forgás, a Mikulás munkáját krampuszok és manók segítik, de szükség is van rájuk, a gyerekek egymásnak adják a kilincset. A kívánságok listáját a kicsik levélben dobhatják be a Mikulás postaládájába, van, hogy napi száz levelet is át kell olvasniuk a segítőkkel.

A kívánalmak terén a sláger természetesen idén is a játék és az édesség, de vannak, akik a szülei kívánságait is megírják, sőt, van, aki magának a Mikulásnak is kér ajándékot. A lányoknál a baba a favorit, a fiúknál a legó és a játék­autó, de a kívánságok között egyre gyakrabban előfordul a mobiltelefon is. Nem könnyű viszont a Mikulás dolga, mert ahány gyerek, annyiféle kérést kellene teljesítenie: van, aki játék-kaméleonra vágyik, más világbékét szeretne. És persze akad olyan kicsi is, aki nem csak magára gondol: a főkrampusz mutatja az egyik levelet, az írója a Mikulástól otthont és szeretetet kért az árváknak, magának pedig két zacskó mogyorót.

Szelfit is lehet kérni, ám annak ára van, árulja el a krampusz: énekelni kell cserébe. Ez általában nem akadály, így egymás után készülnek a közös képek.

Ott jártunkkor épp egy frissen egybekelt pár lépett ki a városházáról, természetesen ők sem hagyták ki az alkalmat, és egy Mikulással készült közös fényképpel tették még emlékezetesebbé a nagy napjukat.

Az is kiderült, hogy a krampusztól kevésbé tartanak a gyerekek, mint a Mikulástól, és az sem feltétlenül baj, ha nem viselkedik mindig minden gyerek tökéletesen: semelyik rosszaság sem olyan hatalmas, hogy amiatt valaki ne kapjon édességet. Nekünk elhihetik, ezt az információt ugyanis egyenesen a főkrampusztól hallottuk.