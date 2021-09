Több település nem csak a kisdiákokat támogatja

Még a megye legkisebb településén, Kövegyen is segítik a tanévkezdést, ráadásul itt nemcsak az iskolás, hanem a bölcsődés, óvodás, középiskolás gyermek és az egyetemista után is jár a támogatás. Szétnéztünk a megyében, hogy hol mekkora összeggel könnyítik meg a szülők dolgát.

A korábban érkező családtámogatások, a rászorulóknak óvodakezdést segítő csomag és ingyenes tanszercsomag, valamint a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak ingyenes tankönyv – többek közt ezek azok, amelyekkel a kormány évek óta segíti a tanévkezdést.

Azonban az ország számos pontján, így megyénkben is vannak olyan önkormányzatok, amelyek úgy döntöttek, hogy támogatják a gyermekeket és szüleiket.

Szeged is egy ilyen település, ahol idén is nagy hanggal osztanak 10 ezer forintot az általános iskolásoknak, azonban ezt csak 2019 óta teszik. Ráadásul a

Fidesz akkor azt javasolta a közgyűlésen, hogy 13 500 forintos támogatást adjanak a diákoknak, de ezt a baloldali képviselők és a polgármester sem szavazta meg.

A legtöbb megyei községben és városban egyébként leg­alább 5-10 éves hagyomány az iskolakezdési támogatás. Például Pusztaszeren, ahol a tavalyihoz hasonlóan idén is 30 ezer forintot kaptak a tanulók. Nagy Emese alpolgármester kérdésünkre elmondta, legalább 5 éve segítik a családokat, és nemcsak az általános, hanem a középiskolás diákok is megkapják a pénzt. Hozzátette azt is, a gyermekenként kiosztott támogatás mértéke mindig attól függ, hogy adott évben mekkora a szociális kerete az önkormányzatnak.

Makón is már 2017 óta segítik a családokat, itt minden makói állandó lakcímmel vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló számára biztosítják a forrást. Az összeg évről évre növekszik, míg 2017-ben 3, 2019-ben 5, addig idén már 10 ezer forintot osztanak ki vásárlási utalvány formájában, ezerforintos címletekben. Az utalványokat a helyi papír-írószerekben tudják beváltani.

De Mórahalmon, Kisteleken, Csongrádon, Üllésen, Csanádpalotán, Magyarcsanádon, Csanádalbertiben és Tiszaszigeten is jár a támogatás, az utóbbi településen az óvodakezdést is segítik.

Sőt, a megye legkisebb községében, Kövegyen is megkönnyítik a szülők dolgát, itt is évek óta 10 ezer forintot adnak, ráadásul nemcsak az általános iskolás korú gyermeket nevelők kapnak, hanem azok is, akiknek bölcsődés, óvodás, középiskolás vagy egyetemista a gyermekük.

Persze van olyan hely is, ahol nem pénzzel, hanem ajándékkal segítenek, például Algyőn. Molnár Áron polgármester elmondta: már hagyomány a községben, hogy a tanév első napján ajándékot kapnak az önkormányzattól az első osztályosok, idén hátizsákkal lepték meg őket.

És van néhány olyan település is, ahol az önkormányzat nem ad támogatást, ilyen Hódmezővásárhely. Itt a Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány segíti ezer gyermek iskolakezdését 10 ezer forintos sportszer­utalvánnyal.