Toronyóra is van a makói múzeumban – Galéria

A zsebórától a templomi toronyóráig nagyon sokféle, összesen több száz időmérő szerkezet látható péntek óta a makói József Attila Múzeumban. A tárlat a régi órásmestereknek állít emléket, egyúttal az újvárosi református templom most felújított toronyóráját is bemutatja.

Ezt ne hagyja ki! Széthúzást eredményezett Karácsony és Márki-Zay paktuma a baloldalon

Ha valaki most megy el a makói múzeumba, valószínűleg nem tudja hirtelenjében megállapítani a pontos időt, az épületben ugyanis több száz órát állítottak ki. Vannak köztük zsebórák, asztali és faliórák, sőt kakukkosak is – némelyikük olyan értékes, hogy külön vitrinben helyezték el. Nagy részüket a lapunkban is megjelent felhívás hatására ajándékozták vagy adták kölcsön helybeliek a múzeumnak. Még egy apró órásműhelyt is berendeztek régi szerszámokkal, plakátokkal az egyik sarokban. Az Adj egy órát Makónak! című kiállítás megnyitóján az intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna azt mondta, mindezzel emléket szerettek volna állítani az egykori makói órásmestereknek, akiből egykor tucatnyi is működött a főtéren, illetve a belváros különböző pontjain.

– Órások, ékszerészek és látszerészek voltak egyben, kiváló szakemberek, a város színfoltjai

– jellemezte őket, s hozzátette: ez a szakma ma már kihalóban van, nagyon nehéz jó órásmestert találni. A megnyitóra egyébként közülük többen is eljöttek, minthogy maguk is segítették néhány szép darabbal a kollekció összeállítását.

A legnagyobb látványosság persze a méretben is legnagyobb óra: az újvárosi református templom órája, amit több mint egy éves, önkéntes munkával újított fel egy helybeliekből álló csapat, és most egy állványon áll. Az Orkonyi Károly, Szigeti Péter, Vass Zoltán és Szakács László által rendbe hozott óraszerkezetről lapunkban is többször írtunk – ez adta az ötletet a kiállításhoz. Az 1882-ben épült templom órája 1927 óta nem mutatta az idő múlását; az eltelt évtizedek alatt nagyon sok alkatrésze tönkrement, elveszett – ez utóbbiakból újat kellett készíteni. Érdekesség, hogy a számlapjából 5 darab új készült, a plusz egy kifejezetten a múzeumi bemutató kedvéért.

– Novembertől márciusig tartott, hogy egyáltalán el tudjuk indítani a szerkezetet

– mondta a tervező, Orkonyi Károly. A múzeumban májusig lesz látható a tárlat, ezt követően kerül vissza a toronyóra az újvárosi templom csúcsába alpinisták közreműködésével.

Orkonyi Károly a toronyóránál. Fotó: Szabó Imre