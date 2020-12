Továbbra sem kell a régi makói városháza

Bár a makói városvezetés bizakodva hirdette meg legutóbb, október legvégén a régi városháza épületét, és Farkas Éva Erzsébet polgármester is jelezte, hogy van rá komoly érdeklődő, végül most is eredménytelenül zárult a kiírás. Megírtuk, az önkormányzat korábban is igyekezett gazdát találni az épületnek; 2018 októberében abban a reményben próbálták értékesíteni, hogy lesz olyan befektető, aki a Hagymatikum akkor 2019-re várt fejlesztésével párhuzamosan fantáziát lát abban, hogy gyógyszállóvá alakítsa át.

Az 1859-ben épült, romanti­kus stílusú, 2 szintes épület, amelyet Koczka Ferdinánd ter­­vei alapján húztak fel, a fürdőhöz a lehető legközelebb, a hátsó szomszédságában van. Amíg Makó megyeszékhely volt, ez volt a városháza. Utóbb például hivatalok irodái, a vá­­rosi tévé, a gyermekkönyvtár és a levéltár kapott benne helyet. Több mint egy éve üres, egy hozzá tartozó lakóingatlannal együtt összesen 252 millió forintért hirdették meg – két évvel ezelőtt egyébként még 210 milliós a volt a vételár.

Farkas Éva Erzsébet polgármester a sikertelen pályázattal kapcsolatban azt mondta nemrégiben egyik közösségi oldalán tett élő bejelentkezése alkalmával, hogy ettől függetlenül valóban van a régi városházára komoly érdeklődő, csak további, részletes egyeztetést kért a funkcionális megvalósítással kapcsolatban – ezért nem adott még be jelentkezést.