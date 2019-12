Ufót látott a szegedi férfi, aki energiát is tud átadni

Több mint negyven éve vette üldözőbe egy űrjármű Gárdián Istvánt, aki Bajáról tartott haza, Szegedre. A férfi eddig nem mert beszélni az eseményről, mert az gondolta, bolondnak tartják majd, de nemrég megismerte egy pilóta hasonló történetét, és most a nyilvánosság elé állt.

– Az akkori KPM-nél dolgoztam 1976-ban, és autóvezetést oktattam. Akkor még szombaton is kellett dolgoznunk, de minden második hétvége azért szabad volt – kezdte a történetét Gárdián István, akivel olyasmi történt abban az évben, ami eddig kevesekkel esett meg. A szegedi férfinek aznap Baján volt dolga, és délután kellett visszajönnie Szegedre. Azt mondta, hogy későn indult vissza, már sötét volt.

– Egy 1500-as Polskim volt, ami, ha az ember meghajtotta, száz fölött is tudott menni. Mélykútig igazából nem is történt semmi, alig voltak autósok az úton, olyan 90 körüli sebességgel jöhettem, amikor azt vettem észre, hogy valami világít mögöttem – mesélte a férfi.

Elmondta, hogy egy teljesen egyenes szakaszon haladt, és azt hitte, hogy egy autó jön mögötte. Tartotta a kilencvenes tempót, de az autónak hitt jelenség nem tágított. Nem előzött, de nem is maradt le.

– Zavaró volt a visszapillantóban a fény, ezért három kilométer után úgy döntöttem, hogy lelassítok, de akkor sem történt semmi. Ezután felgyorsítottam, és a fény ugyanúgy jött utánam, amikor egyszer csak nappali világosság támadt. Úgy megijedtem, mint addig még soha – mondta. Gárdián István ezután lefékezett, és megállt, majd kiszállt a kocsiból, amit lehet, hogy nem kellett volna.

– Teljes nappali világosság volt körülöttem, olyan halványsárgás fény ragyogta be a közvetlen környezetemet. Ez 10-15 másodpercig tartott, és utána csak azt láttam, hogy egy tűzcsóva kíséretében egy rakéta alakú tárgy indult nagy sebességgel vissza, Baja felé. Érdekes, hogy mindez teljes, szinte halotti csendben történt – mesélte a hátborzongató kalandot a férfi.

Gárdián István azt is el­mondta, hogy hosszú évekig nem mert erről senkivel sem beszélni, mert félt, hogy bolondnak nézik. Most is csak azért mesélte el a történetet, mert nemrégiben egy tévéműsorban látta, hogy egy pilótával is szinte ugyanez történt, csak a levegőben.

Amikor azt kérdeztük, hogy milyen hatással volt rá a jelenség, azt mondta, hogy szerinte semmilyennel, azonban kiderült, hogy – legalábbis, ahogy mondja – tud energiát átadni. Ezt rajtam be is mutatta, azóta elmúlt a torokfájásom.

Az pedig nemrég történt, igaz Amerikában, hogy csaknem kétmillióan jelezték, részt vesznek egy viccből létrehozott Facebook-eseményen, ami arról szólt, hogy szeptember 20-án megrohamozzák az amerikai légierő nevadai teszt- és kiképzőbázisát, az 51-es körzetet. A terv az volt, hogy a résztvevők, miután találkoznak, kitalálják, hogyan jussanak be a bázisra, ahol a legenda szerint földönkívülieket őriznek. Ez viszont nem tetszett az amerikai légierőnek. Azt mondták, hogy nagyon veszélyes belépni a körzetbe. A roham végül elmaradt, így most sem derült ki, hogy vannak-e idegen lények Nevadában. Az 51-es körzet a világ UFO- és összeesküvéselmélet-hívőinek egyik központi helye.