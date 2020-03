Újabb fejlesztéseket hoz az egyetem és a KÉSZ Holding együttműködése

Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportjával kötött együttműködési megállapodást hétfőn a Szegedi Tudományegyetem. A közös munka célja, hogy a fiatalokat megtartsák a régióban és megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon.

– A Szegedi Tudományegyetemen a friss tudás, nálunk pedig az a képesség, hogy ezt az innovációt piacra tudjuk vinni és ennek hátterét megteremtsük – hangsúlyozta hétfőn Vida Tamás, a KÉSZ Holding Zrt. vezérigazgatója. A nemzetközi szinten is elismert, Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportja együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE). A partnerek kutatás-fejlesztési projekteket szeretnének indítani, különös tekintettel a higiénia, a műszaki technológia, a szabványosítás és az akkreditáció szakterületére. A megállapodás szerint a Szegedi Tudományegyetem a képzéseinek megtervezésekor figyelembe veszi és beépíti a tantervbe a KÉSZ Csoport által már megvalósított és folyamatban lévő fejlesztéseket.

– Tudásra építünk, ez a szlogenünk. Ezt szeretnénk most megmutatni Szegeden is – tette hozzá Vida Tamás.

Látványos eredmények

Rovó László, az SZTE rektora az ünnepélyes aláírás előtt kiemelte, fontos, hogy minél több kiváló szervezettel és vállalattal tudjanak együttműködni.

– Minden nap láthatom, hogy milyen kiváló munkát végez a vállalat, hiszen a fül-orr-gégészeti klinika új épületének építésével már a harmadik emeletnél tartanak, azt gondolom, hogy ugyanilyen sikeresen tudunk majd együttműködni számos területen. Úgy vélem, hogy a stratégiai megállapodás kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszonyt eredményez, amely jelentős mértékben hozzájárul majd mind az intézmény, mind pedig a vállalat hatékonyabb működéséhez és szakmai sikereihez.

Megújulás és oktatás

Az egyetem kancellárjának, Fendler Juditnak beszámolójából kiderült, több közös munkát is sikerre vittek már a KÉSZ Holdinggal, a mostan megállapodás csak egy megálló a több éves kapcsolatukban.

– Most közös pályázatokat szeretnénk megvalósítani, illetve a középfokú oktatási intézményekben pályaorientációt végzünk, illetve a műszaki képzésünk fejlesztésében is komoly támogatást kapunk a csoporttól. Ezzel a megállapodással nem a kutatásra, hanem a fiatalok helyben tartására helyezzük a hangsúlyt – magyarázta a kancellár.

Közös nyitás a startupokra

A KÉSZ Holding Zrt. folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődéshez és megújuláshoz vezetnek, így találtak évekkel ezelőtt egymásra az egyetemmel. Varga Mihály, a KÉSZ Holding Zrt. alapítója és a felügyelőbizottság elnöke szerint cégük és az SZTE is széles portfólióval rendelkezik, illetve mindkét fél a startupok irányába szeretne nyitni. Úgy véli, a Science Park olyan kitörési pontokat hoz majd, amikkel újra lehet írni Szeged történetét.