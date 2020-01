Újabb pihenőházzal gyarapodott a Gergő liget

Háromra nőt az erdei ülő-étkező helyek, vagyis szaletlik száma a Gergő ligetben, amit évekkel ezelőtt a Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged tagja, Farkas András álmodott meg, a club pedig ülőalkalmatosságokat is kihelyezett ide. Hamar a kiránduló kedvű családok egyik kedvenc helyszíne lett Újszeged ékköve. Mivel a népszerűség egyre nő, így a pihenőhelyek számát is növelni kell.

– Közzétettünk egy felhívást a helyi civil szervezetek számára, hogy az ő segítségükkel új pihenőházzal gyarapodhasson a hely. Az Első Szegedi Lions Clubtól kaptunk segítséget – tudtuk meg Palotás Sándortól, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club elnökétől. Hozzátette, a liget célja az egészségmegőrzés, a prevenció a családok, sportolók, kutyások körében.

Az új pihenőházat csütörtökön adta át az Első Szegedi Lions Club. Mihályi Géza, a 2019-2020 Lions év elnökétől megtudtuk, a céljaik nagyon hasonlóak a Rotary Clubbal, ezért is döntöttek úgy, hogy pihenőházat adományoznak. Kiderült, 170 ezer forint értékű felajánlás ez részükről. Hozzátette, régóta jó kapcsolatot ápolnak Palotás Sándorékkal, gyakran részt vesznek egymás programjain, a klubok tagjai között barátságok szövődtek. Mint mondta, ez az együttműködés a jövőben is folytatódik, hiszen feladatuknak érzik a pihenő állagmegóvását, de a liget kapcsán is vannak terveik.

A Gergő liget különleges méretű és fajtájú fákkal, sokféle virággal, gombával és más buja ártéri aljnövényzettel van terítve. Vízi és erdei madarak sokasága mellett néha őzek és rókák is felbukkannak itt. A biológia és földrajzszakos hallgatóknak növény és rovargyűjtő területként szolgál.