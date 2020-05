Újra megtekinthető az ópusztaszeri lovasbemutató

Nincs újabb koronavírussal fertőzött beteg Csongrád megyében. Szegeden sűrűbben járnak majd a trolik és a villamosok, Ópusztaszeren pedig újból van lovasbemutató.

Az elmúlt napon nem változott a helyzet, továbbra is 115 koronavírussal fertőzött be­­teget kezelnek Csongrád me­­gyében. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban mától újra megtekinthető a honfoglalás kori lovasbemutató. Nyitvatartási napokon, 14 órától várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, hogy tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot.

Gyakrabban járnak

A Szegedi Közlekedési Társaság azt közölte, hogy mivel egyre több az utas, június 2-től gyakrabban indítják a járatokat. A 2-es villamosok az eddigi 15 perc helyett 12 per­­cenként járnak, ez óránként eggyel több járatot jelent. Ugyanaz lesz a 5-ös trolibuszvonalon is. Itt pluszban még hétköznap 9 és 11 óra között 10 percre sűrítik a járatokat, a piac miatt.

A 8-as trolibusz­vonalon hétköznap a regge­­li csúcs­időben 10 percre, délután 12 percre sűrítik a menetrendet, ahogy a 10-es troli vonalán is. A Volánbusz által üzemeltetett vonalak pe­­dig továbbra is rásegítő járatokkal üzemelnek. Június 8-tól az egész városban, minden járművön újra lehet majd a járművezetőnél menetjegyet kapni, viszont maszkot továbbra is kötelező hordani.

Hívni lehet az állatorvost

Üllésen a járványhelyzet miatt továbbra sincs állatorvosi ügyelet. Az önkormányzat azt kéri, hogy elsőként a település illetékes állatorvosát, Papp Zalánt hívják, a 06-20/973-9149-­­es számon.

Nem állt meg az élet

Makón a járványhelyzet alatt sem állt meg az élet. A Makóhíradó írta, hogy például a könyvtár első születésnapját is megünnepelték, online játékokra hívták az érdeklődőket, többek között memóriajátékkal és virtuális májusfával is ké­­szültek. A Hagymaházban selejtezést, karbantartást és lel­tározást is tartottak. A költészet napját online, a városi és térségi szavalóverseny résztvevőinek otthon felvett előadásaival ün­nepelték.

A gyermeknapot is virtuálisan köszöntik. Két pályázatot hirdettek, amelyekre 88 alkotás érkezett, ezek témája a makói élmények. A műveket szakmai zsűri értékeli és díjazza majd.