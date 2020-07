Ünnepel és próbál a csongrádi társulat

A koronavírus-helyzet miatti kényszerű távolságtartás után három hete kezdett újra próbálni a Csongrádi Színtársulat.

Az amatőr színészek most egy közös tortázással ünnepelték meg a próbák újrakezdését, no meg nem mellékesen azt is, hogy idén lesz tízéves a társulat.

– Nagyon összetartó a közösségünk, nehéz volt számunkra, hogy a járványhelyzet alatt nem tudtunk találkozni. Általában megünnepeljük egymás születésnapját is, de az utóbbi időben erre sajnos nem volt lehetőség. Emellett pedig idén leszünk tízévesek: 2010. december 27-én tartottuk az első próbánkat. Most egy kicsit erre is emlékeztünk – mondta el a rögtönzött ünneplésről Ferentzi Katalin, a társulat vezetője.

A színészek november közepén állítják színpadra Ray Cooney Egy a ráadás című bohózatát, de párhuzamosan készülnek egy másik előadásra is, a borfesztiválon augusztus 23-án adnak elő egy saját darabot.

– A Keresi a zsák a foltját című pajzán komédiát állítjuk színpadra, ami a székely anekdoták hangulatát idézi majd meg. Augusztusig ezt a két darabunkat próbáljuk felváltva, a borfesztivál után pedig teljes erőbedobással a novemberi előadásra készülünk, szeretnénk minél ha­­­­marabb díszletek között próbálni.

Emellett idén leszünk tízévesek, ezt is szeretnénk emlékezetessé tenni – beszélt terveikről Ferentzi Katalin.