ÚtON: Megszűnt a lezárás a nagykörút és a Csongrádi sugárút kereszteződésében

A legfrissebb közlekedési információk.

Van mozgás az utakon, leginkább a főutak forgalmasabbak, így a bevezető utak, a körutak, sugárutak, de igazából lendületesen lehet haladni majdnem mindenfelé. Jó hír, hogy elkészültek a Csongrádi és nagykörút sarkán, a munkálatok miatti sávlezárások megszűntek.

Azért maradt még bőven zavaró tényező, a Budapesti körúton a buszmegállók vannak elkerítve, a Róna és Retek utca sarka is zárva, dolgoznak még az Etelka soron, Gál utcában, ahová ugye csak célforgalom hajthat be, a Vár utcát is szétbombázták, a Stefánia felől nem lehet behajtani, valamint a Tisza Lajos körúton az Anna kúti csomópontnál a centrum fele haladó belső sávot is lezárták, ott bele lehet szaladni egy kis sorba.

Újszegeden a Székely soron a Sportcsarnok előtt folynak munkálatok, ott emiatt van egy kis torlódás, de a hídfeljárók és hidak lényegében egész jól járhatók. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.