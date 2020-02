Van is járda, meg nincs is a Kenyérgyári úton

Nyomokban találni csak járdát a Kenyérgyári út egy szakaszán, jelezték olvasóink, ami azért problémás, mert az utca másik oldalán meg egyáltalán nincs. Ha az autó elfér, a gyalogos már nem – marad az úton sétálás.

Olvasóink jelezték: nehézkes a gyalogosközlekedés a Kenyérgyári út egy szakaszán. Az utca egyik oldalán egyáltalán nincs járda, a másikon egy részét elfoglalják a parkoló autók. Az említett részen a járda mellett parkoló található, de a nagyobb autók orra belóg annyira a keskeny járdaszakaszra, hogy egy babakocsi már nem biztos, hogy elférne. Ez a szakasz nincs leaszfaltozva, csak kővel szórták le, ahogy a parkolót is. Messziről az egész terület parkolónak tűnik, közelről már láttuk, beton­gerendák jelzik, meddig tart a gyalogosok birodalma – elvileg. Az utcában található a Hansági szakközépiskola, sportcentrum és egészségközpont.

A KRESZ előírása kimondja, autók úgy parkolhatnak gyalogjárdára, ha a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad. Itt az a furcsa helyzet állt elő, hogy a betongerendák szegélyezte járda egyébként is keskeny, összesen nincs másfél méter széles – abból is a felét elfoglalja az autók belógó orra. Ha viszont kijjebb állnak meg, az autók hátsó része lóg ki az útra. Beleesik a járdarészbe egy villany­oszlop is, ott épphogy át tudtunk csúszni – balesetveszélyes ezt a részt kerülgetni az úton, jelezte egy szegedi kommentelő, főleg hajnalban, sötét kabátban. Megoldásként a halszálka jellegű beállást vetették fel, de a kavicsra jelet sem lehetne felfesteni. A kérdésben a járdákat kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. segítségét kértük, a problémára lapunkban később visszatérünk.