Városkártya Mórahalmon

Kedvezményekre jogosító és hasznos üzenetek továbbítására szolgálókártyát vezetnek be Mórahalmon, amit pénteken mutattak be. Emellett bővül a városban elérhető ingyenes wifi-hálózat is.

A turisztikai szezonra két újítással is készült Mórahalom. Városkártya néven egy olyan rendszert vezetnek be, amely egyrészt a helyben élők számára, másrészt a városba érkező vendégeknek nyújt kedvezményeket. A Mórahalom, illetve turisztikai kártya tulajdonosai felmutatást és érvényesítést követően kedvezményesen fogyaszthatnak a szolgáltatók által biztosított mértékig az elfogadóhelyeken. Mindkét kártya működése QR-kód alapú, amely okostelefonra letöltve mentesít a plasztikkártya használat alól, webes regisztráció után a készülékre letölthető alkalmazásként használható, de igény esetén nyomtatott változata is elérhető. – A kártya célja, hogy erősítsük Mórahalom indentitásának kialakítását a helyiek és a látogatók körében, valamint hogy gyorsan juttassunk el információt mindkét célcsoportnak. A helybéliek például a város működésével kapcsolatos tájékoztatókat is elérhetnek – magyarázta a tegnapi bemutatón Nógrádi Zoltán polgármester. Emellett pedig egy másik szolgáltatással könnyítik meg a lakosok és látogatók életét: a köztereken és a fontos találkozóhelyeken ingyenes wifi-elérhetőséget biztosítanak egy 15 ezer eurós Európai Uniós pályázati támogatásból. – Az itt élők komfortérzetét és az ide érkezők elégedettségét szeretnénk növelni a kilenc kültéri és a négy beltéri egység segítségével elérhető ingyenes wifi-hálózattal – mondta Nógrádi.