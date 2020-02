Védenek a kerítések

Az elektromos kerítések, villanypásztorok valódi védelmet nyújtanak értékeinknek – már a behatolást is megakadályozhatják. Egyre többen keresik és választják ezt a megoldást.

– Sokan emlékeznek arra az idős bácsira, aki úgy próbálta megvédeni gyümölcsét, zöldségét, hogy áramot vezetett a kerítésébe. Ez tragédiával végződött. Az elektromos vagy okos­­kerítéseket nem így kell elképzelni. Gyártását, kivitelezését, kitelepítését szigorú EU-szabványok határozzák meg – mondta Gulyás Róbert, a szentesi Elektromos Kerítés Technikai Vállalkozás vezetője.

– A bűnözés nagysága miatt folyamatosan nő az igény az elektromos kerítésekre. Az elektronika csúcstermékei lehetővé teszik, hogy már az ingatlanunk-területünk határain is alkalmazzunk profi védelmi és jelzőeszközöket az egyre erőszakosabb élet és vagyon elleni bűncselekmények, betörések megakadályozására – mondta a szakember. Hozzátette: az úgynevezett intelligens elektromos vagyonvédelmi kerítésrendszer a jelenleg elérhető legmagasabb biztonságtechnikai szintű technológia, mechanikai és elektronikus védelem egyben. Elrettentő erővel bír, akusztikus és vizuális módon jelez, vagy kommunikációs eszközökkel értesíti a tulajdonost, illetve az eseményeket rögzítő videót indíthat be.

Működésük, hatékonyságuk sikere abban rejlik, hogy a kerítés huzalrendszerébe vezetett magas feszültségű impulzus, áram az emberi testtel érintkezve, azon áthaladva fájdalmat okoz, ami elég arra, hogy meghátrálásra kényszerítse, majd távol tartsa a behatolót. Akit egyébként kihelyezett táblák is figyelmeztetnek a veszélyre. A villanypásztor az állatoknak is jelzi, hol a határ, meddig terjed az a terület, amelyen szabadon mozoghatnak. Megjegyzendő: olyan megoldás szigorúan tilos, amely más tulajdonát képező telek vagy közterület használatát veszélyezteti. Létezik belső kerítés is, amely a telken található különböző épületeket védheti.

Fontos: a kimeneti impulzus nem haladhatja meg az 1 Hz-et, időtartama a 0,1 másodpercet, az impulzusonkénti kimenő energia pedig az 5 J (joule) értéket.