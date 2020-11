Védőeszközöket kaptak az egészségügyi dolgozók

Gumikesztyűkkel, fertőtlenítőszerekkel és szájmaszkokkal támogatja az egészségügyben dolgozókat az önkormányzat, de a héten korábban kapott papírcikkek és speciális maszkok is eljutnak hozzájuk, ezekből a városi oktatási intézmények is kapnak. Emellett egy egyedi mintavételezési pontot is felállítanak a városban.

– A legutóbbi – jóideig valószínűleg az utolsó – testületi ülésen merült fel, hogy miként tudna segíteni a város a felnőtt- és gyermek háziorvosokon, védőnőkön és fogorvosokon. Mivel a tavaszihoz hasonló központi támogatás mindeddig még nem érkezett meg, ezért saját magunk gondoskodunk az ellátásukról a vírus elleni védekezésben – jelentette be sajtótájékoztatóján Szabó Zoltán polgármester. A városvezető elmondta, a szájmaszkokból, felület- és kézfertőtlenítő folyadékokból és gumikesztyűkből huszonnyolc csomagot állítottak össze, ezeket csütörtökön eljuttatják a felnőtt- és gyermek háziorvosokhoz, fogorvosokhoz és védőnőkhöz, de juttatnak nekik a héten kapott papírcikkekből és FFP 2-es maszkokból is. Ez utóbbiak eljutnak a köznevelési, oktatási intézményekbe is, köztük azokba is, amelyek nem önkormányzati fenntartásúak. Mint elhangzott, egy egyedi mintavételi pontot is felállítottak a városban, erről Agócs Lászlóné, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatott. – A mentőállomás dolgozói kérték, hogy egy rendelőt alakítsunk át mintavételezési ponttá, az önkormányzat a Nagyörvény utca 59. szám alatti rendelőt adta át erre a célra. A tesztlabor úgy működik, hogy aki tünetet észlel magán, az jelzi ezt a háziorvosának, akik Szegeden igényelik meg a tesztelést. Ezt követően felveszik a kapcsolatot a beteggel, aki, ha nem érzi jól magát, akkor a mentősök viszik el a tesztelésre, ha azonban jól van, csak enyhébb tünetei vannak, az maga is elmehet az előre egyeztetett időpontban a tesztelésre – magyarázta Agócs Lászlóné.