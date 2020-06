Világháborús gránátot fogott a mágneshorgász Szentesen

Nem mindennapi fo­­gás akadt Arany-Tóth Ar­mand mágnesére: a másfél éve „dobáló” fiatalember egy második világháborús ak­nagránátot emelt ki a Kurca medréből.

– Általában a Kurca városi részén szoktam horgászni, mert a második világháború idején voltak itt állások, fogtam is már 42-es régi magyar fegyvertárat. Találtam már bi­­­ciklit is, és rengeteg fémdarabot, szöget, lábasokat. Most egy barátommal mentem le, a Ligettel szembeni szakaszon dobáltunk, az egyébként egy elég népszerű hely a mágneshorgászok között. A híd lábánál egyszer éreztem, hogy meg­­akadt valami. Egy kisebb dologra gondoltam, de amikor már emeltem ki, akkor láttam, hogy ez mekkora fogás, nagyon izgalmas pillanat volt. Aztán természetesen hívtam a 112-t, hamarosan ki is jöttek a rend­őrök, és lezárták a területet – mesélt a rendkívüli fogásról Arany-Tóth Armand.

A környéken nem véletlenül bukkanni a második világháború emlékeire, Szentes körül 1944-ben egy huszonhét kilométer hosszúságú védvonalat építettek ki, ahol 1944 októberében csaptak össze a szovjet csapatokkal.

Mint arról Gajdos Milán, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tiszt­­je tájékoztatott, a szovjet gyártmányú gránát kilőtt állapotban volt, gyújtószerkezetet nem tartalmazott. A 82 milliméter átmérőjű gránátot még aznap este elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később meg­­semmisítik.