Világszínvonalú szoftverekkel vizsgálja a belvíz és aszály hatásait az SZTE

Fontos adatokhoz juthatnak a szoftverekkel, melyekkel a különféle természeti hatásokat is kutathatják.

Az elmúlt években különböző pályázati forrásokból frissítette szoftverállományát a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, amelynek köszönhetően mára világszínvonalú kereskedelmi geoinformatikai, képfeldolgozási szoftverekkel, térképszerverekkel rendelkezik az egyetem oktatási, kutatási célú felhasználással.

A tanszék mintegy 300 millió forint kutatási értékű szoftvercsomaggal frissítette szoftverállományát idén áprilisban. A geoinformatikai, légi és műholdfelvételek magas szintű feldolgozására alkalmas szoftverekhez egy időben 125 hallgató kaphat teljes körű hozzáférést, és azokat a digitális oktatás időszakában, otthonról is elérheti.

– A Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék által beszerzett Hexagon DESKTOP Educational 2020 szoftvercsomag egy világszínvonalú, 12 önálló szoftverből álló képfeldolgozó, publikáló rendszer, amelyet idén áprilisban telepítettünk a tanszéken. Ez a szoftvercsomag ötvözi a távérzékelést, a fotogrammetriát és az adatkezelési technológiákat, és térképszerver funkciókat is ellát. A felhasználók térinformatikai adatokat gyűjthetnek a szoftver segítségével, feldolgozhatják és elemezhetik azokat egy rendszeren belül. Az információk webes és mobil alkalmazásokon keresztül is továbbíthatók. A másik nagy frissített, bővített szoftvercsomag az ESRI cég ArcGIS nevű terméke, amelyet már a 1990-es évek elejétől használnak a Szegedi Tudományegyetemen, de most nyílt lehetőség, hogy a hallgatók nagyobb számban elérjék, nemcsak a tanszéki számítógépes laborokban, hanem otthonról is ezt a rendszert – mondta Dr. Mucsi László tanszékvezető egyetemi docens, az SZTE TTIK dékánja.

Az oktatás mellett a szoftverek felhasználási lehetősége igen széles körű: ipari, agrárinformatikai, tájtervezési, környezeti, belvízi vagy aszály monitoring jellegű kutatási kapacitásként kapcsolódni tud a Science Park Szeged fejlesztéséhez, mivel a földmegfigyelés, a digitális téradat infrastruktúra fejlesztése szoros kapcsolatban van az informatikai, az agrár és a műszaki területtel is.

– A rendszerek fejlesztői, alkalmazói környezete ugyanaz, mint a COVID járvány idején megjelenő digitális vektor-, vagy műholdtérképeké, hiszen ugyanazoktól a vezető térinformatikai, képelemző szoftvergyártó cégektől szereztük be a szoftvercsomagokat, mint akiknek a platformján naponta frissülnek a járványhelyzet adatai. Térképszervereinken publikálni tudjuk saját és hallgatóink kutatási eredményeit, vagy segíteni tudjuk műholdfelvétel elemzéseinkkel a közoktatásban dolgozó tanár kollégáinkat is – tette hozzá Dr. Mucsi László.

Az ESRI platformjának asztali komponense egy all-in típusú térinformatikai rendszer, amely lehetővé teszi vektoros és raszteres adatok kezelését, feldolgozását és megjelenítését. A kapcsolódó Spatial Analyst, 3D Analyst és Network Analyst kiegészítőkkel fejlett térbeli elemző és 3D megjelenítő képességekkel is kibővül az alap eszközkészlet.

Az online térképi szolgáltatásokat tekintve az interaktív térkép integrálva jeleníti meg különböző forrásokból (például feldolgozott, értelmezett drón-, légi- vagy műholdfelvételekből, terepi mérésekből, automata szenzorhálózatból) származó adatokat. A felhasználók számára interaktív módon érhetőek el a zoom, térképmozgatás és lekérdezés funkciók.

A kapcsolódó interaktív diagramokon idősoros adatok böngészhetők, például a tanszék legutóbbi kutatási projektjének eredményei a belvíz és aszály környezeti hatásaira koncentrálva.

A Portal for ArcGIS webes térképi szolgáltatásain keresztül valósul meg a projekt partnerek közötti adatcsere és az eredmények nagyközönség felé történő publikálása is.

A szoftvereknek köszönhetően megvalósítható az oktatáshoz kapcsolódó terepi adatgyűjtések támogatása (például terepgyakorlatok térképezési feladatai), melynek részeként a Collector for ArcGIS mobil applikációval felvett objektumok interneten keresztül közvetlenül a tanszéki szerveren futó Portal for ArcGIS-be integrálhatók.