A szigorú abortusztörvény miatt elveszítheti a filmes produkciókat Georgia állam

Az amerikai Georgia állam nagy vihart kavart abortusztörvénye miatt "nehéz lesz folytatni" a Disney-filmek forgatásait az állam területén - idézte a BBC hírportálja a stúdió vezérigazgatóját.



"Sokan, akik a produkcióinkon dolgoznak, nem akarnak az államban forgatni. Figyelembe kell vennünk az igényeiket" - mondta Bob Iger.



A jelentős adókedvezmények sok nagy produkciót vonzanak Georgiába, itt forgatták többek között a Fekete Párduc és a Bosszúállók: Végjáték című kasszasikereket.



Georgia republikánus kormányzója, Brian Kemp májusban írta alá az úgynevezett "szívdobbanástörvényt", mely csak abban az esetben teszi lehetővé a terhesség hatodik hete után a megszakítást, ha az anya élete veszélyben van.



A törvény várhatóan január elsején lép életbe, ha addig bírósági döntések nem állják útját.



A georgiai törvény óriási felháborodást keltett Hollywoodban. A Netflix streamingszolgáltató azt közölte, "újragondolja" az államba tervezett munkákat.



Filmsztárok, köztük Amy Schumer, Ben Stiller, Christina Applegate és Alec Baldwin levelet írtak a kormányzónak, amelyben tudatták vele, hogy "megtesznek mindent, ami hatalmukban áll, hogy a filmes munkákat olyan államokba vigyék, amelyek biztonságosabbak a nők számára".



Kristen Wiig színésznő, író, producer a CNN-nek megerősítette, új filmje forgatását más államba helyezték át. Az Amazon új produkciója, a The Power számára pedig már nem keresnek Georgiában helyszíneket.



Jason Bateman filmszínész, két Georgiában forgatott sorozat, az Ozark és a The Outsider sztárja a The Hollywood Reporternek azt mondta: "nem fogok Georgiában vagy bármely olyan más államban dolgozni, amely ilyen szégyenletesen csorbítja a nők jogait".



"Most nagyon gondosan megvizsgáljuk a helyzetet. Nem látom, miért lenne célszerű folytatnunk az itteni munkákat" - mondta Bob Iger.



A Disney kivonulása nagy csapást mérne Georgiára, ahol több mint 90 ezren dolgoznak a filmes és tévés produkciókon, melyeket az akár 30 százalékot is elérő adókedvezmény vonzott az államba.