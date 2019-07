Dupla életfogytiglanra és még 419 év börtönre ítélték a halálos gázolót

Újabb, immár második életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte hétfőn egy Virginiai bíró James Alex Fields ohiói neonáci férfit, amiért 2017 nyarán a charlottesville-i zavargásokon szándékosan halálra gázolt egy baloldali tüntetőt.



A 22 éves Fieldset június végén ítélték először életfogytiglanra. Hétfőn a második életfogytig tartó büntetést a bíró, Richard Moore megtoldotta még 419 évvel az esküdtszék javaslatára.



"Mr. Fields, ön rászolgált büntetésére. Amit tett, terrorcselekmény volt" - mondta a bíró.



2017 augusztusában a virginiai Charlottesville egyetemi városban jobboldali érzületű tüntetők megmozdulást szerveztek egy, a városban felállított szobor elmozdítása ellen. A szobor Robert E. Lee tábornokot, az amerikai polgárháború déli államai - a konföderáció - hadseregének főparancsnoka volt. Az Egyesült Államok több déli tagállamában évek óta zajló történelmi revíziós kísérletek sorába illeszkedőn a városi önkormányzat - egyes, magukat polgárjoginak mondó csoportok szorgalmazására - úgy döntött, hogy a szobrot eltávolítja a belvárosból. Erre válaszként hirdettek békés tüntetést a szobrot megőrizni akaró virginiaiak.



A békésnek meghirdetett tüntetésre azonban más tagállamokból is érkeztek, köztük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető fajgyűlölők is. A tüntetésen megjelentek baloldali csoportok is, amelyek a szobor eltávolítása mellett szerveztek megmozdulást. A két csoport összecsapott egymással, és James Alex Fields szándékosan belehajtott a baloldali tüntetők tömegébe, halálra gázolva a 32 éves Heather Heyert.