Fennakadásokat okozott és halálos áldozatot követelt Németországban egy viharfront

Az Eberhard nevű front heves esőzéssel és óránkénti 110-120 kilométeres sebességű széllökésekkel csapott le az országra. A Deutsche Bahn vasúttársaság valamennyi járatát, a távolsági, a helyközi és a teherszállító vonatokat is leállította a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, mert a rendkívüli időjárás miatt nem lehet garantálni a közlekedés biztonságát, és számos vasútszakasz járhatatlanná vált a vágányokra dőlt fák és leszakadt villamos vezetékek miatt.



A térség több további tartományában akadozik a vasúti közlekedés, és a vihar miatt a légi és a közúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek. A frankfurti repülőtéren például a az erős oldalszél miatt egy időre le kellett zárni az egyik leszállópályát, Aachen térségében pedig egy autópálya-szakaszt zártak le az útpályára sodródott vastag faágak miatt.



A vihar sokhelyütt megrongálta épületek tetőszerkezetét, kicsavart fákat, ledöntött közlekedési táblákat, leszakította állványzatok borítását. Csak Bochumban több mint 130 helyszínre riasztották a tűzoltókat. Több városban bezárták a parkokat és az állatkertet, és arra kérnek mindenkit, hogy ha csak tehetik, maradjanak otthon. Azonban így is több baleset történt. A Dortmund térségében fekvő Bestwignél meghalt egy 47 éves férfi, akinek menet közben az autójára zuhant egy kidőlő fa.



Az országos meteorológiai szolgálat (DWD) az ország legnagyobb részére figyelmeztetést adott ki, a középső és nyugati régiókban a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben. A DWD előrejelzése szerint a viharfront hétfőre virradóra hagyja el az országot, utána hideg levegő és további csapadék érkezik, az esőt havazás, havas eső válthatja.