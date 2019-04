Hóviharok, tornádók tomboltak az amerikai középnyugaton és délen

A meteorológusok által életveszélyesnek minősített viharzóna a középnyugati államok mellett a keleti partot is sújtja. Az erős széllökésekhez sok helyütt nem sűrű hóesés, hanem özönvízszerű esőzés járul. A viharok, illetve a velük összefüggő balesetek a hétvégén legkevesebb hét halálos áldozatot követeltek.



Texasban, Louisianában és Mississippiben a hét végén tizenegy tornádó söpört végig, ebben a három déli államban a megszokottnál is erősebb viharzóna mozog, több mint százezren maradtak áram nélkül. A Mississippi állambeli Hamilton városban alig maradt épségben épület. Phil Bryant, az állam kormányzója vasárnap rendkívüli állapotot hirdetett.



A középnyugaton és a keleti parton, Kentuckyban, Észak- és Dél-Karolinában, Ohióban, Virginiában és a szövetségi fővárosban, Washingtonban tornádóriadót hirdettek hétfő délig. A georgiai Atlantától az amerikai fővároson keresztül New Yorkig esőzik.



A hét végén Chicago két nemzetközi repülőterén csaknem ezer repülőjáratot töröltek, a még közlekedő járatok átlagosan negyvenperces késéssel indulnak, érkeznek.



A meteorológusok előrejelzései szerint az erős viharok keddig nem csillapulnak.