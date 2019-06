Isztambuli főpolgármester-választás: elismerte vereségét a kormánypárti induló

Az ellenzéki jelölt több szavazattal vezet, mint az előző, most megismételt választáson. Fotó: MTI

A szavazást azért ismételték meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást ugyanakkor nem rendezték meg újra.

Erdogan is leadta a voksát. Fotó: MTI

A törvény értelmében magyar idő szerint 17 óráig a török sajtóban a szavazás eredményével kapcsolatban mindennemű hír, becslés és megjegyzés közlése tilos. Magyar idő szerint 17 és 20 óra kizárólag a Legfőbb Választási Tanács (YSK) által megosztott információk tehetők közzé. A jogszabály alapján az eredmények nyilvánosságra hozatala magyar idő szerint 20 óra után már nem tartható vissza. Az YSK ugyanakkor dönthet úgy, hogy már egy korábbi időpontban feloldja a korlátozást, ami rendszerint meg is történik.A voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban, 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt.A hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) színeiben induló Binali Yildirim volt kormányfő, akit márciusban mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzött meg a fő ellenzéki jelölt, a vasárnapi szavazás során újságíróknak azt mondta: előfordulhat, hogy a kampány során egyes választópolgárok csalódtak, a mai nap azonban annak az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk a csalódottságot, és a jövőre összpontosítsunk.A fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje, Ekrem Imamoglu úgy nyilatkozott, hogy a mai nap Törökországban nemcsak a választás, hanem a demokratizálódási folyamatot ért törvénytelenségek helyrehozatalának a napja is. A kampányban használt mottóját hangoztatva hozzátette: a nap végén "minden nagyon szép lesz".Recep Tayyip Erdogan török elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy meg kellett ismételni a voksolást. Egyúttal meggyőződésének adott hangot arra vonatkozóan, hogy a választók a "legpontosabb" döntést hozzák.A közvélemény-kutatások a mostani szavazásra még ha a márciusinál kevésbé is, de ugyancsak kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu "szűk többséget elérő" győzelmével számol.