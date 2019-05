Kurz elvesztette a bizalmi szavazást - Az államfő megnevezte az ügyvivő kormányfőt

Sebastian Kurz osztrák kancellár távozik a parlament rendkívüli üléséről a bécsi Hofburgban 2019. május 27-én, miután a parlament az ülésen megvonta a bizalmat a kormányától. Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna

Az Osztrák Szociáldemokrata Párttal együtt szavazott a radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is, amely egy hete még koalícióban együtt kormányzott Kurzcal, ám a néppárti kancellár felmondta a szövetséget, miután kompromittáló videó került napvilágra az FPÖ vezetőjéről, Heinz-Christian Strache alkancellárról.Alexander van der Bellen osztrák államfő hétfő este tartott sajtóértekezletén bejelentette, hogy másnap hivatalosanFelkéri ugyanakkor a minisztereket, hogy egy rövid időre még maradjanak, amíg megoldás születik egy átmeneti kormányról.Az előrehozott parlamenti választás várhatóan szeptemberben lesz.Elvesztette a bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár és néppárti vezetésű kormánya hétfőn Ausztria parlamentjében, miután az ellenzéki pártok összehangoltan ellene szavaztak.Az Osztrák Szociáldemokrata Párttal együtt szavazottAlexander van der Bellen osztrák államfőnek most, amely képes a parlamentet maga mögé állítva irányítani az országot a következő parlamenti választásig. Az előrehozott parlamenti választás várhatóan szeptemberben lesz. Az ügyvivő kormányfő Kurz is lehet.A bizalmi szavazáson a 183 fős képviselőházban összesen 110-en szavaztak a kancellár ellen és 71-en mellette.A szavazás előtt Kurz méltatta koalíciós kormányának teljesítményét. Mint mondta, nagyon büszke a másfél év alatt végzett munkára.