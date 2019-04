Leégett Notre-Dame: Feltehetően rövidzárlat okozhatta a tüzet - galériák

Feltehetően rövidzárlat okozhatta a tüzet

A francia bűnügyi rendőrség egyik vezetőjének véleménye szerint feltehetően rövidzárlat okozta a párizsi Notre-Dame székesegyházban hétfőn este keletkezett tüzet.A rendőri vezető, aki nevének elhallgatását kérte, az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy a nyomozókat biztonsági okokból még mindig nem engedték be a székesegyházba.A Notre-Dame rektora, Patrick Chavet püspök azt javasolta, hogy építsenek egy kisebb, ideiglenes templomot a székesegyház előtti téren, hogy a hívők ott imádkozhassanak, amíg a 12. századi épületet restaurálják.A párizsi Városháza jóváhagyását adta csütörtökön az elképzeléshez, feltéve, hogy a műszaki feltételek ezt lehetővé teszik.A tér alatt az ókorból származó romokat őrző altemplom húzódik, valamint földalatti parkoló is működik alatta.Emmanuel Macron elnök kedden megígérte, hogy a székesegyházat öt éven belül felépítik. Párizs lesz a házigazdája a 2024. évi nyári olimpiai játékoknak.A gótikus székesegyházban, amelyet A párizsi Notre-Dame című regényében a híres XIX. századi regényíró, Victor Hugo is megörökített, hétfő este a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A Párizs szívében, az Ile de la Citén található épület az egyik legnagyobb francia turistalátványosság, és milliók keresik fel évente.Ideiglenes fatemplomot emelnek a leégett Notre-Dame-székesegyház előtti téren, amely az ima házául szolgálhat az újjáépítés idejére - mondta el Patrick Chauvet, a székesegyház vezetője csütörtökön.Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere beleegyezett, hogy kölcsönadják a célra a Notre-Dame előtti tér egy részét - tette hozzá a C-News francia hírcsatornának nyilatkozó Chauvet.Emmanuel Macron francia elnök a pusztító hétfői tűzvész után elmondta: szeretné, ha öt éven belül befejeződne a katedrális újjáépítése. Szakértők nagyravágyónak tartják az államfő terveit. A Notre-Dame teljes tetőszerkezete megsemmisült a tűzben, mennyezete több helyen beszakadt, és egyik éke, a 93 méter magas huszártorony leomlott.Franck Riester francia kulturális miniszter elmondta, hogy az ideiglenes fatemplom ötletét szerdai találkozókon is felvetették, de egyelőre nem született végleges döntés az ügyben. Az RMC rádióadónak nyilatkozó tárcavezető hozzátette: tervezik, hogy még a rekonstrukció alatt újra megnyitják a Notre-Dame-ot a látogatók előtt.Macron és Hidalgo csütörtökön azon tűzoltók előtt tisztelgett, akik megmentették a székesegyházat a teljes pusztulástól. Több mint 400 tűzoltó küzdött a lángokkal a székesegyháznál hétfő este.Franciaország csütörtökön egész nap azon tűzoltói előtt tiszteleg, akik a minap megmentették a párizsi Notre-Dame-székesegyházat a pusztulástól, valamint kincseit a lángoktól.Emmanuel Macron francia elnök az Élysée-palotában különleges találkozón látja vendégül délután a tűzoltókat, és köszöni meg nekik hősiességüket. Az eseményen a kormány miniszterei is részt vesznek. Este a párizsi városházán koncertet adnak a tűzoltók tiszteletére. A városháza homlokzatára kifüggesztettek két hatalmas transzparenst, amelyekre idézeteket írtak Victor Hugo A párizsi Notre-Dame című regényéből.Több mint 400 tűzoltó vett részt a hétfőn este kezdődött kilencórás küzdelemben a székesegyházban. A kitüntetendők között van Jean-Marc Fournier, a párizsi tűzoltóság lelkésze, aki segített megmenteni azt a töviskoronát, amely a katolikusok hite szerint Jézus Krisztusé volt keresztre feszítésekor. Egy másik Myriam Chudzinski, aki az egyik első volt a tetőre feljutó tűzoltók között. Teljes felszerelésben több száz lépcsőfokot kellett megmásznia egy szűk csigalépcsőn, mire felért az egyik toronyba. Mint kiderült, éppen a Notre-Dame-ban gyakorolt többször, hogy felkészüljön egy hasonló helyzetre.A tűzzel kapcsolatban, amelyet balesetként kezelnek, már mintegy 40 embert hallgatott ki a rendőrség: a székesegyház személyzetének tagjait és munkásokat, akik az épület renoválásában vettek részt - közölte csütörtökön a párizsi ügyészség.Eddig már sok száz millió eurót ajánlottak fel cégek és tehetős családok szerte a világból a székesegyház újjáépítésére. Az ArcelorMittal acélgyártó cég csütörtökön közölte: gyártmányaival járul hozzá a renováláshoz.A Walt Disney vállalat ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) adományoz a tűzvészben súlyosan megrongálódott 850 éves párizsi Notre-Dame újjáépítésére.A Disney szerdán jelentette be, hogy csatlakozik a nemzetközi adományokhoz, amelynek segítségével elkezdődhet a Notre-Dame újjáépítése."A Notre-Dame a remény és a szépség világítótornya, amely évszázadokig testesítette meg Párizs szívét és Franciaország lelkét ihletadó és elismert művészete és építészete révén, amelynek örökös helye van az emberiség történetében" - fogalmazott Bob Iger, a Disney főnöke Twitter-üzenetében.Iger hozzáfűzte, hogy a Disney együtt érez barátaival, és felajánlja szívből jövő támogatását a pótolhatatlan mestermű helyreállításában.A filmvállalat számos más adományozóhoz csatlakozott: az Apple vezetője, Tim Cook kedden jelentette be, hogy vállalata adománnyal támogatja az újjáépítést, bár azt nem hozta nyilvánosságra, hogy mekkora összeggel.Franciaország leggazdagabb családjai közül szintén többen tettek felajánlásokat az újjáépítés finanszírozására, az adományok szerdán már 900 millió dollárra (256 milliárd forintra) rúgtak a francia kulturális miniszter közleménye szerint.A Disney stúdióban 1996-ban készült el A notre-dame-i toronyőr című animációs film Victor Hugo regénye nyomán.Egy Quasimodót ábrázoló Disney-rajz, amelyen a toronyőr átöleli a Notre-Dame-ot, a tüzet követően bejárta az online közösségi médiát.- mondta az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában Lővey Pál, a Magyar Tudományos Akadémia művészettörténeti intézetének tudományos tanácsadója.A szakértő kifejtette, a híradásokban látottak alapján úgy tűnik, hogy a megmentett műkincsek között számos réz és bronz tárgy, többek közt kandeláberek, talán csillárok vannak, amelyek a szakértő szerint az épület 19. századi helyreállításakor készültek. Ezek nem annyira sérülékeny tárgyak, és úgy tűnt, sikerült őket akkor kimenekíteni, amikor amég nem tett bennük jelentős kárt - mondta.Hozzátette azonban, hogyLővey Pál a székesegyházról elmondta, hogymert a bordás, gótikus boltozat ugyan megmaradt, mégis elképzelhető, hogy a leomlott és a megmaradt részek határán további darabok veszélyes helyzetben lehetnek. "Azt, hogy ez a károsodás néhány napon belül nem fog-e további károkat okozni, nem lehet tudni" - mondta.Kifejtette, hogy a hatalmas hőhatás, amely az épületet érte, a köveket is károsíthatta, ez okozhat még olyan problémákat, amelyek csak gyors helyreállítással kerülhetők el. Továbbá szükség lesz minél előbb egy ideiglenes tetőszerkezet felállítására is, hiszen egy épületnek sem tesz jót, ha fedetlenül áll.Mindezeken túlaz északi tornyon sikerült gyorsan eloltani a tüzet, valamint a szentélykörüljáró és a mellékhajó is - úgy tűnik - sikeresen átvészelte a tűzvészt - összegezte.Ami igazán régi volt, az a székesegyház tetejének egy része, a 13. század első feléből származó faszerkezet teljesen elpusztult a tűzben.- közölte szerdán a katedrálist a 19. században restauráló építész, Eugene Viollet-le-Duc leszármazottja.Édouard Phillipe francia kormányfő szerdán jelentette be, hogyA pályázat segítségével döntik el, hogy újjá kell-e építeni a huszártornyot, annak az eredeti másolatát építik-e meg vagy korunk technikáinak és kihívásainak megfelelő új toronyra van-e szükség - mondta a kormányfő.A hétfői tűzben összeomlott, 93 méter magas, fából készült és ólommal borított szerkezetet a 19. században Eugene Viollet-le-Duc építette.A bejelentésre reagálva az építész ükunokája, a 76 éves Jean-Marie Henriquet kijelentette: "úgy találom, hogy a torony nagyon szép volt, és nagy kár lenne, ha nem építenék újjá"."A fényképezés hőskorában készültek felvételek a huszártorony nélküli székesegyházról, s ha ezeket összevetem a huszártornyos Notre-Dame-éval, úgy találom, hogy a huszártoronnyal sokkal elegánsabb" - mondta Henrique. Hozzátette, mindenképpen kell huszártornyot építeni, akár a mostanit, akár a 18. századit, bár szerinte a mostani jobban harmonizált az épülettel. "Ha nem építenek huszártornyot, az olyan lenne, mintha amputálnánk a székesegyház egy részét".Eugene Viollet-le-Duc 1859 és 1860 között állította helyre a Notre-Dame hegyes huszártornyát. Az eredetileg 1250-ben épített szerkezetet 1786 és 1792 között bontották le.