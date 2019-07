London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait

Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.



A Stena Impero nevű, a Stena Bulk svéd cég által üzemeltetett, de brit lobogó alatt közlekedő tartályhajót az iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti egységei pénteken kerítették hatalmukba. A hajó, amelyen 23 fős legénység tartózkodik, jelenleg iráni vizeken horgonyoz.



Jonathan Allen, a brit ENSZ-képviselet ügyvivője a Biztonsági Tanács elnöki tisztségét jelenleg betöltő Peru ENSZ-képviselőjének, Gustavo Meza-Cuadra Velásqueznek küldött vasárnapi levelében leszögezi, hogy a Stena Impero ománi területi vizeken haladt a nyugat felé tartó hajóforgalmi sávban, amikor négy iráni naszád és egy helikopter megközelítette, majd az irániak a fedélzetére léptek.



A brit ENSZ-diplomata levele szerint így nem felel meg a valóságnak az az iráni állítás, hogy a Stena Impero a kijárati sávban próbált belépni a Hormuzi-szorosba, és az iráni állításokkal ellentétben az sem igaz, hogy a hajó nem válaszolt a figyelmeztető üzenetekre, miközben automata azonosító rendszere ki volt kapcsolva.



A brit tájékoztatás szerint a hajó automata azonosító rendszere a nyilvánosan hozzáférhető és ellenőrizhető adatok alapján be volt kapcsolva az incidens idején, és az üzemeltetők megerősítették, hogy a Stena Impero minden hajózási és egyéb nemzetközi előírásnak maradéktalanul eleget tett.



A Biztonsági Tanács perui elnökének küldött brit levél felidézi, hogy Allahmorad Afifipur, az iráni Hormuzgán tartomány kikötői és tengeri hatóságának vezetője szerint a Stena Impero összeütközött egy iráni halászhajóval és kárt tett benne.



A brit ENSZ-képviselő szerint erre nincs bizonyíték, de az a tény, hogy a brit hajó ománi területi vizeken haladt, azt jelenti, hogy Iránnak akkor sem lett volna joga beavatkozni, ha történt volna ilyen baleset.



A levél szerint Nagy-Britannia nem törekszik konfrontációra Iránnal, de a nemzetközileg elismert tranzitfolyosókon legálisan közlekedő hajók fenyegetése elfogadhatatlan, az áthaladási jog érvényesítésének akadályozása és a Stena Impero lefoglalása ellentétes a nemzetközi joggal.



Jeremy Hunt brit külügyminiszter hétfőn tájékoztatja a londoni alsóház képviselőit a Stena Impero iráni lefoglalásának fejleményeiről.



Tobias Ellwood, a brit védelmi minisztérium államtitkára vasárnap kijelentette, hogy a brit kormány által mérlegelt válaszlépési lehetőségek között szerepel szankciók bevezetése is Irán ellen.



Irán londoni nagykövete, Hamid Baeidinezsád vasárnapi Twitter-bejegyzésében arra szólította fel a brit kormányt, hogy "tartsa féken azokat a hazai politikai erőket", amelyek a már meglévő kétoldalú feszültség további, a hajózás kérdésén jóval túlmutató eszkalációjára törekszenek.



A nagykövet szerint ez meglehetősen veszélyes és nem túl bölcs törekvés a jelenlegi érzékeny időszakban.



Hamid Baeidinezsád részletek nélkül úgy fogalmazott Twitter-bejegyzésében, hogy Irán "készen áll egyéb forgatókönyvekre" is.



Jeremy Hunt mindazonáltal hangsúlyozta hétvégi nyilatkozataiban, hogy London a feszültség enyhítésében érdekelt, és ugyanezt a brit ENSZ-képviselő vasárnap ismertetett tájékoztatója is hangsúlyozza, leszögezve, hogy Nagy-Britannia a helyzet diplomáciai megoldásán dolgozik.



Az incidens óta háromszor is ülésezett a brit kormány különleges helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA), és az értekezletek után a brit külügyminiszter is kijelentette, hogy London elképzelései között nem szerepelnek "katonai opciók", a brit kormány diplomáciai megoldásban gondolkodik.



Korábban írtuk:



A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap értesülése szerint Hunt várhatóan diplomáciai és gazdasági intézkedéscsomagot jelent be Iránnal szemben hétfői parlamenti tájékoztatójában.



A lap forrásai szerint a szankciók között lehet Nagy-Britanniában lévő iráni vagyoneszközök zárolása.



A brit kormány emellett nyomást gyakorolhat az Európai Unióra és az ENSZ-re azoknak a szankcióknak az újbóli bevezetése érdekében, amelyeket az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodás keretében oldottak fel 2016-ban, felszabadítva többmilliárd dollárnyi iráni vagyoneszközt.



Tobias Ellwood, a brit védelmi minisztérium államtitkára ezt vasárnap közvetve megerősítette. Ellwood a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy a brit kormány által mérlegelt válaszlépési lehetőségek között szerepel szankciók bevezetése is Irán ellen.



Irán londoni nagykövete, Hamid Baeidinezsád azonban vasárnapi Twitter-bejegyzésében arra szólította fel a brit kormányt, hogy "tartsa féken azokat a hazai politikai erőket", amelyek a már meglévő kétoldalú feszültség további, a hajózás kérdésén jóval túlmutató eszkalációjára törekszenek.



A nagykövet szerint ez meglehetősen veszélyes és nem túl bölcs törekvés a jelenlegi érzékeny időszakban.



Hamid Baeidinezsád részletek nélkül közli Twitter-bejegyzésében, hogy Irán "készen áll más forgatókönyvekre" is.



A hét végén háromszor is ülésezett a brit kormány különleges helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA), és az értekezletek után Jeremy Hunt kijelentette, hogy London elképzelései között nem szerepelnek "katonai opciók", a brit kormány diplomáciai megoldásban gondolkodik.



A külügyminiszter hozzátette ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia "kimért, de erőteljes" válaszlépéseket tesz, és ha a helyzetet nem sikerül rövid időn belül megoldani, annak súlyos következményei lesznek.



Vasárnap nyilvánosságra hozták annak az üzenetváltásnak a felvételét, amely a térségben járőröző brit fregatt, a Montrose és a Stena Impero elfoglalására készülő iráni egységek, illetve a Montrose és a Stena Impero között zajlott az incidens időpontjában.



A Dryad Global nevű brit hajózásbiztonsági cég által megszerzett felvételen hallatszik, amint a Montrose arra hívja fel a Stena Impero legénységének figyelmét, hogy hajójuk nemzetközileg elismert átkelési útvonalon halad a szorosban, áthaladásukat a nemzetközi jog alapján senki nem akadályozhatja.



A Montrose ugyanezt közli az iráni egységekkel, az irániak egyik hajója ugyanakkor azt közli a Stena Impero legénységével, hogy nem esik bántódásuk, ha követik az irányváltásra vonatkozó utasítást.



A Montrose nem tudott közvetlenül közbeavatkozni, mivel Penny Mordaunt brit védelmi miniszter tájékoztatása szerint egyórányi útra volt a helyszíntől az incidens idején. Mordaunt közölte azt is, hogy a Stena Impero ománi vizeken haladt, amikor az irániak elfogták.



A miniszter cáfolta azt a szombati iráni bejelentést, amely szerint a Stena Impero összeütközött volna egy iráni halászhajóval, majd a halászhajó vészjelzéseit figyelmen kívül hagyva folytatta útját, és ezért kellett feltartóztatni.



Vasárnap Omán is felszólította Iránt, hogy engedje szabadon a brit tartályhajót. Az ománi külügyminisztérium Twitter-üzenetében önmérsékletre, a nézeteltérések diplomáciai úton történő rendezésére szólította az érintetteket.



Korábban írtuk:



Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a brit kormány várhatóan szankciókat jelent be Irán ellen, miután az iráni Forradalmi Gárda a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.



Irán londoni nagykövete mindeközben arra szólította fel a brit kormányt, hogy ne engedjen a feszültség eszkalációjára törekvő politikai erőknek.







Jeremy Hunt brit külügyminiszter hétfőn tájékoztatja a londoni alsóház képviselőit a Stena Impero nevű, svéd tulajdonú, de brit lobogó alatt közlekedő tartályhajó iráni lefoglalásának fejleményeiről.



Hunt a BBC televíziónak nyilatkozva vasárnap megerősítette azt a véleményét, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni akció, amely súlyos kérdéseket vet fel a brit és a nemzetközi hajózás biztonságával kapcsolatban a Hormuzi-szorosban.



A külügyminiszter kijelentette ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia a feszültség enyhítésében érdekelt.