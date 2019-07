Nem találták meg a 36 éve eltűnt római lány holttestét a 19. századi német hercegnők vatikáni sírjában

Semmiféle ember maradványt nem találták két 19. századi német hercegnőnek egy vatikáni temetőben lévő sírjában, amelyet azért bolygattak meg, mert egy névtelen levél azt sugallta, hogy ott lehet elföldelve az 1983-ban 15 évesen eltűnt Emanuela Orlandi, egy vatikáni alkalmazott lánya, akinek sorsa évtizedek óta élénken foglalkoztatja az olasz közvéleményt.



Emanuelát 1983. június 22-én látták utoljára, amikor távozott egy zeneóráról. Titokzatos eltűnése a legvadabb, főleg a Vatikánnal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket táplálja, ezért Ferenc pápa személyesen adott engedélyt az 1836-ban elhunyt Sophie von Hohenlohe és az 1840-ben elhalálozott Charlotte Friederike zu Mecklenburg hercegnők sírjának felnyitására az újabb nyom felgöngyölítése céljából.



Az egykori német zarándokok vatikáni temetőjében lévő sírokat többek közt két vatikáni ügyész, a vatikáni rendőrfőnök és egy, a Vatikán által kirendelt igazságügyi orvosszakértő és az eltűnt lány hozzátartozóinak a jelenlétében nyitották fel csütörtökön reggel, de azokból általános megrökönyödésre semmiféle emberi maradvány nem került elő. Sophie hercegnő sírja egy nagy és üres földalatti kamrához vezetett, és üresen tátongott Charlotte hercegnő sírja is.



A sírok felnyitását az eltűnt lány fivére, Pietro Orlandi kérte egy névtelen levél nyomán, amely azt állította, hogy a holttestet ott kell keresni, ahol a Sophie hercegnő sírját díszítő márvány angyal mutatja. A biztonság kedvéért nemcsak Sophie sírját bontották meg, hanem a közvetlenül mellette fekvőt is. Az eredménytelen exhumálás után Pietro Orlandi megkönnyebbülésének adott hangot.



Az ősi sírok felbontása ugyanakkor egy újabb rejtélyt is felvetett, ugyanis nemcsak a keresett kamaszlány holttestét, de az eredetileg odatemetett személyek csontjait sem találták meg, így a Vatikán most azt firtatja, hova tűnhettek a néhai német hercegnők földi maradványai. E célból átvizsgálják a temetőben a 19. század végén és a mintegy 60 évvel ezelőtt végzett átalakítások feljegyzéseit.



Pietro Orlandi szerint az, hogy a Vatikán engedélyt adott a sírok felnyitására, új fejezetet nyitott az ügyben, mert a Szentszék mindeddig elzárkózott az együttműködéstől, és az engedély megadásával a Vatikán úgymond első ízben ismerte el, hogy az egyházi államon belül is köze lehet(ett) valakinek az eltűnéshez, vagy rendelkezhet(ett) információkkal Orlandi sorsáról.



2012-ben egy római bazilikában eltemetett maffiózó sírjában keresték az eltűnt lányt. Tavaly ősszel újra felcsillant a remény, hogy megoldódhat a rejtély, mivel titokzatos emberi maradványokat találtak a Vatikán olaszországi diplomáciai képviseletének területén, de a csontok DNS-vizsgálata végül kizárta, hogy az eltűnt lány maradványai kerültek volna elő a portásfülke padlózata alól.



