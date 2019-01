Némileg javult a hóhelyzet Ausztriában

Csökkent valamelyest a lavinaveszély az ausztriai Alpokban, az országban számos, korábban a hó miatt elzárt, illetve lezárt utcában újraindult a forgalom - közölte az osztrák lavinaelőrejelző-központ szerdán. Emellett szerda délutántól ismét mindkét irányban járható egy fontos, Ausztriát Németországgal összekötő útvonal.



Szakértők szerint csütörtöktől valamelyest csökken a lavinaveszély Ausztriában, de az ötfokozatú lavinaskálán még mindig hármas szintű, azaz jelentős lavinaveszéllyel kell számolni. Az előrejelzések szerint friss hó nem várható. Az elmúlt napokban tartományonként eltérően, többségében négyes és ötös szintű lavinaveszélyre adtak ki figyelmeztetéseket.



A tiroli lavinaelőrejelző szolgálat vezetője azonban hangsúlyozta, hogy a téli sportokat űzőknek komolyan kell venniük a hármas szintű lavinaveszélyt is, mivel a tapasztalatok szerint ebben a riasztási helyzetben történik a legtöbb, lavinával összefüggő baleset.



A január elején kezdődött heves havazás miatt az ország hat tartományában a hadsereg állományának mintegy 1700 katonáját vetették be, többségüket a hótorlaszok megszüntetésére és a hótömegek eltakarítására. A munkálatok folytatódnak, és bevetésen tartják a helikoptereket is.