Theresa May: megállapodás nélkül hónapokat késhet, akár el is maradhat a Brexit

Lehet, hogy hosszú hónapok múlva sem lépnénk ki az EU-ból, lehet, hogy a megállapodás nyújtotta védelem nélkül kellene távoznunk, és az is lehet, hogy soha nem lépünk ki"

Theresa May szerint ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit tartalmazó megállapodást, akkor hónapokat késhet, sőt el is maradhat a Brexit.A konzervatív párti brit miniszterelnök a kelet-angliai Grimsby városában, gyári munkások előtt tartott péntek délutáni beszédében kijelentette: senki nem tudja, mi történne a Brexit-megállapodás újbóli elutasítása esetén.- fogalmazott.A londoni alsóház a tervek szerint kedd este szavaz ismét a kilépési feltételeket rögzítő megállapodásról.A kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas alsóházi Brexit-tábora és a kisebbségi tory kormány külső támogatója, a szintén EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) elsősorban azt kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság végérvényesen vámunióban maradhat az EU-val, ha szükségessé válik az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás (backstop) alkalmazása.Theresa May már a múlt héten bejelentette, hogy ha a ház újból elveti az egyezményt, a kormány jövő szerdán azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament engedi-e a megállapodás nélküli Brexitet.Ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli Brexitet egyaránt elutasítja, a kormány jövő csütörtökön lehetővé teszi a képviselőknek a szavazást arról, hogy London kérje-e az EU-tól a kilépés március 29-i határidejének meghosszabbítását. A Brexit elhalasztásához a többi 27 uniós társállam egyhangú beleegyezése is kell.Pénteki beszédében. Nagy-Britannia 2017-ben nettó 8,9 milliárd fonttal (3300 milliárd forint) járult hozzá az EU-költségvetéshez, a kilépési megállapodás azonban ennek véget vetne, és a pénzt az ország a számára legfontosabb célokra, például az egészségügyre költhetné - mondta a brit kormányfő.Hozzátette: jelenleg a Nagy-Britannia és az EU közötti migrációt a szabad mozgás alapelve határozza meg, de ez azt is jelenti, hogy az emberek állásajánlat nélkül is átköltözhetnek egy másik EU-tagországba.Theresa May szerint a külföldi EU-munkavállalók komoly mértékben hozzájárulnak a brit gazdaság, a közszolgáltatások és a társadalom fejlődéséhez, de ez azzal jár, hogy a brit kormány nem tudja ellenőrizni, hányan települnek át Nagy-Britanniába évente.May szerint így lehetőség nyílik arra, hogy Nagy-Britannia a munkavállalók szakképesítése alapján határozhassa meg új bevándorlási szabályait, és ne annak alapján, hogy ki melyik országból érkezik.Theresa May az Európai Unió vezetőit is arra kérte, hogy "még egy utolsó nekifutással" segítsenek elhárítani a londoni parlament által a kilépési szerződéssel kapcsolatban megfogalmazott kifogásokat, annak érdekében, hogy az alsóház kedden elfogadhassa az egyezményt., mivel azután csak a megállapodás nélküli Brexit vagy a kilépés elhalasztása és a viták folytatódása között lehetne választani, és egyik sem szolgálja senki érdekét.May szerint a Brexit elhalasztása esetén az EU olyan új feltételekkel állhat elő, amelyek például nem tennék lehetővé a megkötések nélküli munkaerőmozgás érvényesítésének vagy Nagy-Britannia uniós költségvetési hozzájárulásának befejezését.A halasztás emellett elvezethet egy újabb népszavazáshoz is a brit EU-tagságról - tette hozzá.