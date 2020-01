A keringő és a csárdás még mindig népszerű

Sokan kérnek szakmai segítséget esküvőjük előtt, mert nem akarnak botladozni a táncparketten. Megtudtuk, manapság divatosak a latin-amerikai ritmusok is.

Egy menyegző lebonyolítása mindenképp szervezést igényel, ezért az esküvőre való előkészületeket már hónapokkal, sőt akár egy évvel korábban megkezdik a párok. Ezért nem is csoda, hogy már januárban számos olyan rendezvénnyel találkozunk, amelyek témája az esküvő. Hiszen nemcsak a helyszínt vagy zenekart kell időben megtalálni, de az esküvői tánc elsajátítására is időt kell szánni.

Kivéve azt, akit három perc alatt tanítanak meg keringőzni, vagy akik 2 óra alatt megtanult koreográfiát adtak elő, de ezek nyilván kivételek.

Vidovenyecz Andrea 1995 óta tanít táncot, számos fiatal párt készített már fel életük legfontosabb napjára, legalábbis ami a táncot illeti. Megkérdeztük, milyen típusú táncokat szeretnének megtanulni a hozzá jelentkező párok és a hozzátartozóik, mert egy lakodalomban – a legtöbb esetben – nemcsak a vőlegény és a menyasszony perdül táncra.

– Általában négyféle táncot szoktam tanítani, de ezen belül és -felül is a párok kéréséhez alkalmazkodom. A keringő az alap, utána jön a csárdás és a mulatós, valamint manapság már divatosak a latin-amerikai és végül a diszkótáncok. Megbeszéljük, milyen zene lesz, milyet szeretnének, ­az­után menet közben kiderül, mi az, ami tetszik nekik, ami jobban megy, és abból készülhet bemutató is a vendégeknek, ha szeretnék. Azonban egy esküvőn nemcsak a párnak kell jól éreznie magát, hanem fontos, hogy kik lesznek a vendégek, és ők milyen zenére fognak táncolni. Volt olyan csoportom, ahol a páron kívül jöttek a közeli hozzátartozók is, hogy jól sikerüljön az esküvői buli – mondta Vidovenyecz Andrea koreográfus, a Fallaway Táncegyesület szakmai vezetője.