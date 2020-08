Harmincegyedik alkalommal rendezik meg Szegeden – most a Szegedi Dóm Látogatóközpontban – a Nemzetközi Biblikus Konferenciát, mely hétfőtől szerdáig az Áldozat és rítus, Ábrahámtól Krisztusig témát járja körbe.

Áldozat és rítus, Ábrahámtól Krisztusig címmel nemzetközi biblikus találkozót tartanak hétfőtől szerdáig a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány szervezésében, a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. A témát szélesebb kulturális összefüggéseiben vizsgálják az eseményen résztvevők, de a jelenlévő előadók száma a Covid-19 járvány miatt csökkent – többször átszervezték a programot -, előadását azonban mindenki elküldte, interneten hozzáférhető, olvasható. A konferenciáról évente összefoglaló kötetek jelennek meg.

Szemléletek

– A vallási élet részei szerte a világon a szertartások és rítusok, valamint az áldozatok különböző formái. Az európai rítus- és áldozat-szemléletünk nem előzmények nélküli, kialakulása a zsidóság rítusgyakorlására vezethető vissza, de számos szimbolikus cselekedet mögött a hellén-római világ áldozati kultuszának gyakorlata fedezhető fel, mely megelőzte az európai keresztény szemléletet, látásmódot – mondta Benyik György főiskolai tanár, plébános, a konferencia igazgatója.

Azzal folytatta: a keresztény egyházban Jézus Krisztus egyetlen keresztáldozata és annak továbbélése a legfontosabb rítus. A misében naponta bemutatott eucharisztikus áldozat alapvetően meghatározza a rítusról és a kultikus áldozatról alkotott elképzeléseinket. A Magyar Római Katolikus Egyház vezetése eredetileg ebben az évben szerette volna megrendezni az 50. Eucharisztikus Kongresszust a fővárosban, melyet a koronavírus-világjárvány miatt jövőre halasztott. Ezért tulajdonképpen a szegedi konferencia készíti elő a 2021-es kongresszust.

Érdekes előadók

A szegedi találkozó legfiatalabb résztvevője Csonta Dániel Gergely, vagyis Dani, aki éppen tegnap volt 2 hónapos és édesanyjával, Lukács Ottiliával Pécsről érkezett. Ő Izsák megkötözését választotta témájának. – Amikor csak tehettem, mindig itt voltam Szegeden, jól éreztem magam, most is örömmel jöttem, mert ez egy különleges és színvonalas konferencia. Ezt az előadást egyébként is régen megígértem György atyának – mondta a fiatal anyuka.

Nem kevésbé különleges a japán Akiyama Manabu Jánosnak, a Tokió melletti Tsukuba Egyetem Ókortudományi Tanszék vezetőjének a története. A koronavírus miatt ő sem jöhetett Szegedre, viszont az előadását elküldte – magyarul (ezért már több gratulációt kapott). Amin nem csodálkozhatunk, akárcsak egyik keresztnevén, ugyanis Magyarországon tanult ortodox teológián, itt keresztelkedett meg, és a keresztségben a János nevet kapta. Megemlíthetjük még a német Michael és Antje Labahnt, akik 10 órás autóút után érkeztek meg a csongrádi megyeszékhelyre.

Egy helyen

A jelenlévők kisebb létszámnak van előnye is – említette a konferencia szervezője, Benyik György – így minden előadást egy teremben tarthatnak és az érdeklődők akár az összeset meghallgathatják.